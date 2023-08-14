https://sputnik-georgia.ru/20230814/ekonomika-uspeshno-prokhodit-protsess-transformatsii-bystree---pomoschnik-prezidenta-rf-281223629.html

Экономика успешно проходит процесс трансформации быстрее – помощник президента РФ

Экономика успешно проходит процесс трансформации быстрее – помощник президента РФ

Экономика РФ выросла во втором квартале на 4,9% к прошлому году, более того, наблюдается рост ко второму кварталу 2021 года 14.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-14T19:51+0400

2023-08-14T19:51+0400

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Российская экономика успешно проходит процесс трансформации быстрее, чем кто-либо прогнозировал. При этом очевидно, что быстрая фаза восстановления уже завершена, далее рост замедлится до более устойчивого диапазона в 2-2,5% в год, заявил помощник президента России Максим Орешкин.Он сообщил, что экономика РФ выросла во втором квартале на 4,9% к прошлому году, более того, наблюдается рост ко второму кварталу 2021-го. При этом ненефтегазовый ВВП демонстрирует еще более быструю динамику, отметил Орешкин.Помощник президента России прогнозирует, что нефтегазовые доходы РФ существенно увеличатся в ближайшие месяцы, при этом их дополнительный объем до конца года составит около 800 млрд рублей ($80 млрд).Он также отметил, что слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики, в интересах экономики РФ – сильный рубль, нормализация курса ожидается в ближайшее время."Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики – сильный рубль", – сказал Орешкин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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