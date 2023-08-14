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Гражданин Грузии задержан в Казахстане за кибермошенничество
Гражданин Грузии задержан в Казахстане за кибермошенничество
Не исключено, что обвиняемый имеет дело с другими преступными сетями 14.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-14T12:46+0400
2023-08-14T12:46+0400
2023-08-14T12:47+0400
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Гражданин Грузии задержан в Казахстане по обвинению в кибермошенничестве, сообщает телекомпания "Рустави 2". Правоохранители задержали 41-летнего мужчину в городе Алматы прямо на улице. Прокуратура Казахстана обвиняет его в мошенничестве и присвоении денег в крупном размере с помощью так называемого "фишинга" (это вид интернет-мошенничества, цель которого – получить идентификационные данные пользователей. Сюда относятся кражи паролей, номеров кредитных карт, банковских счетов и другой конфиденциальной информации – ред.). Исходя из интересов следствия, детали дела не разглашаются. Обвиняемый может иметь дело с другими преступными сетями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, казахстан, тбилиси, алматы, арест, кибератаки
происшествия, грузия, новости, казахстан, тбилиси, алматы, арест, кибератаки
Гражданин Грузии задержан в Казахстане за кибермошенничество
12:46 14.08.2023 (обновлено: 12:47 14.08.2023)
Не исключено, что обвиняемый имеет дело с другими преступными сетями
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik.
Гражданин Грузии задержан в Казахстане по обвинению в кибермошенничестве, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Правоохранители задержали 41-летнего мужчину в городе Алматы прямо на улице.
Прокуратура Казахстана обвиняет его в мошенничестве и присвоении денег в крупном размере с помощью так называемого "фишинга" (это вид интернет-мошенничества, цель которого – получить идентификационные данные пользователей. Сюда относятся кражи паролей, номеров кредитных карт, банковских счетов и другой конфиденциальной информации – ред.).
Исходя из интересов следствия, детали дела не разглашаются. Обвиняемый может иметь дело с другими преступными сетями.