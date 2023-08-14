https://sputnik-georgia.ru/20230814/grazhdanin-gruzii-zaderzhan-v-kazakhstane-za-kibermoshennichestvo-281213153.html

Гражданин Грузии задержан в Казахстане за кибермошенничество

Гражданин Грузии задержан в Казахстане за кибермошенничество

Не исключено, что обвиняемый имеет дело с другими преступными сетями 14.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-14T12:46+0400

2023-08-14T12:46+0400

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Гражданин Грузии задержан в Казахстане по обвинению в кибермошенничестве, сообщает телекомпания "Рустави 2". Правоохранители задержали 41-летнего мужчину в городе Алматы прямо на улице. Прокуратура Казахстана обвиняет его в мошенничестве и присвоении денег в крупном размере с помощью так называемого "фишинга" (это вид интернет-мошенничества, цель которого – получить идентификационные данные пользователей. Сюда относятся кражи паролей, номеров кредитных карт, банковских счетов и другой конфиденциальной информации – ред.). Исходя из интересов следствия, детали дела не разглашаются. Обвиняемый может иметь дело с другими преступными сетями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, казахстан, тбилиси, алматы, арест, кибератаки