https://sputnik-georgia.ru/20230814/iz-za-opasnosti-skhoda-opolznya-perekryta-doroga-na-zapade-gruzii-281220390.html
Осторожно, опасность схода оползня! Дорога в Западной Грузии перекрыта
Осторожно, опасность схода оползня! Дорога в Западной Грузии перекрыта
Ситуацию на месте изучили специалисты Национального агентства окружающей среды 14.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-14T16:52+0400
2023-08-14T16:52+0400
2023-08-14T17:36+0400
грузия
новости
происшествия
национальное агентство окружающей среды
регион самегрело-земо сванети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/13/249495823_0:20:1000:583_1920x0_80_0_0_01a16e69a83e0ebfa9f4a02e2abb0db1.jpg
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Передвижение автотранспорта на дороге из села Мухури Чхороцкуйского муниципалитета в сторону озера Тобаварчхили временно запрещено из-за оползневых процессов, сообщается на сайте администрации региона Самегрело - Земо Сванети. Специалисты Национального агентства окружающей среды приступили к изучению ситуацию на месте на основании обращения администрации региона. На данный момент ведомство ждет соответствующего заключения, после чего согласно рекомендациям будут приняты меры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
регион самегрело-земо сванети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/13/249495823_99:0:902:602_1920x0_80_0_0_840e49eaf44dbb2db5b2c999f1adbe70.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, национальное агентство окружающей среды, регион самегрело-земо сванети
грузия, новости, происшествия, национальное агентство окружающей среды, регион самегрело-земо сванети
Осторожно, опасность схода оползня! Дорога в Западной Грузии перекрыта
16:52 14.08.2023 (обновлено: 17:36 14.08.2023)
Ситуацию на месте изучили специалисты Национального агентства окружающей среды
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Передвижение автотранспорта на дороге из села Мухури Чхороцкуйского муниципалитета в сторону озера Тобаварчхили временно запрещено из-за оползневых процессов, сообщается на сайте администрации региона Самегрело - Земо Сванети.
Специалисты Национального агентства окружающей среды приступили к изучению ситуацию на месте на основании обращения администрации региона.
На данный момент ведомство ждет соответствующего заключения, после чего согласно рекомендациям будут приняты меры.