https://sputnik-georgia.ru/20230814/iz-za-opasnosti-skhoda-opolznya-perekryta-doroga-na-zapade-gruzii-281220390.html

Осторожно, опасность схода оползня! Дорога в Западной Грузии перекрыта

Осторожно, опасность схода оползня! Дорога в Западной Грузии перекрыта

Ситуацию на месте изучили специалисты Национального агентства окружающей среды 14.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-14T16:52+0400

2023-08-14T16:52+0400

2023-08-14T17:36+0400

грузия

новости

происшествия

национальное агентство окружающей среды

регион самегрело-земо сванети

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Передвижение автотранспорта на дороге из села Мухури Чхороцкуйского муниципалитета в сторону озера Тобаварчхили временно запрещено из-за оползневых процессов, сообщается на сайте администрации региона Самегрело - Земо Сванети. Специалисты Национального агентства окружающей среды приступили к изучению ситуацию на месте на основании обращения администрации региона. На данный момент ведомство ждет соответствующего заключения, после чего согласно рекомендациям будут приняты меры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

регион самегрело-земо сванети

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грузия, новости, происшествия, национальное агентство окружающей среды, регион самегрело-земо сванети