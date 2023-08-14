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https://sputnik-georgia.ru/20230814/iz-za-opasnosti-skhoda-opolznya-perekryta-doroga-na-zapade-gruzii-281220390.html
Осторожно, опасность схода оползня! Дорога в Западной Грузии перекрыта
Осторожно, опасность схода оползня! Дорога в Западной Грузии перекрыта
Ситуацию на месте изучили специалисты Национального агентства окружающей среды 14.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-14T16:52+0400
2023-08-14T17:36+0400
грузия
новости
происшествия
национальное агентство окружающей среды
регион самегрело-земо сванети
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Передвижение автотранспорта на дороге из села Мухури Чхороцкуйского муниципалитета в сторону озера Тобаварчхили временно запрещено из-за оползневых процессов, сообщается на сайте администрации региона Самегрело - Земо Сванети. Специалисты Национального агентства окружающей среды приступили к изучению ситуацию на месте на основании обращения администрации региона. На данный момент ведомство ждет соответствующего заключения, после чего согласно рекомендациям будут приняты меры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
регион самегрело-земо сванети
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грузия, новости, происшествия, национальное агентство окружающей среды, регион самегрело-земо сванети
грузия, новости, происшествия, национальное агентство окружающей среды, регион самегрело-земо сванети

Осторожно, опасность схода оползня! Дорога в Западной Грузии перекрыта

16:52 14.08.2023 (обновлено: 17:36 14.08.2023)
© photo: Keda Municipality / FBСошедший на дорогу оползень в Кеда, Аджария
Сошедший на дорогу оползень в Кеда, Аджария - Sputnik Грузия, 1920, 14.08.2023
© photo: Keda Municipality / FB
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Ситуацию на месте изучили специалисты Национального агентства окружающей среды
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Передвижение автотранспорта на дороге из села Мухури Чхороцкуйского муниципалитета в сторону озера Тобаварчхили временно запрещено из-за оползневых процессов, сообщается на сайте администрации региона Самегрело - Земо Сванети.
Специалисты Национального агентства окружающей среды приступили к изучению ситуацию на месте на основании обращения администрации региона.
На данный момент ведомство ждет соответствующего заключения, после чего согласно рекомендациям будут приняты меры.
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