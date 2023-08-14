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Известный грузинский певец Дато Кенчиашвили выступит в Дагестане
Известный грузинский певец Дато Кенчиашвили выступит в Дагестане
Кенчиашвили на сегодняшний день является одним из самых популярных исполнителей народной музыки в Грузии 14.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-14T10:02+0400
2023-08-14T10:02+0400
2023-08-14T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Сольный концерт грузинского певца Давида (Дато) Кенчиашвили, исполняющего городские романсы и фольклорную музыку, состоится в Дагестане, в Махачкале, 19 августа. Концерт "Сила звука Кавказа" популярного артиста пройдет на Летней площадке Даггосфилармонии. Организаторами выступили Центр культурных инициатив "Кавказский Дом" и Продюсерский центр "RG". Дато Кенчиашвили – известный грузинский композитор-фольклорист. На сегодняшний день является одним из самых популярных исполнителей народной музыки в Грузии. Среди хитов Кенчиашвили наиболее известны песни "Рамдени малодине" ("Сколько ты меня заставила ждать"), "Ар даиджеро" ("Не верь"), "Миквархар" ("Люблю тебя") и другие. Кенчиашвили является владельцем детской звукозаписывающей студии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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анонсы , дато кенчиашвили, дагестан, махачкала, новости, грузия, культура
анонсы , дато кенчиашвили, дагестан, махачкала, новости, грузия, культура
Известный грузинский певец Дато Кенчиашвили выступит в Дагестане
Кенчиашвили на сегодняшний день является одним из самых популярных исполнителей народной музыки в Грузии
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Сольный концерт грузинского певца Давида (Дато) Кенчиашвили, исполняющего городские романсы и фольклорную музыку, состоится в Дагестане, в Махачкале, 19 августа.
Концерт "Сила звука Кавказа" популярного артиста пройдет на Летней площадке Даггосфилармонии. Организаторами выступили Центр культурных инициатив "Кавказский Дом" и Продюсерский центр "RG".
Дато Кенчиашвили – известный грузинский композитор-фольклорист. На сегодняшний день является одним из самых популярных исполнителей народной музыки в Грузии.
Среди хитов Кенчиашвили наиболее известны песни "Рамдени малодине" ("Сколько ты меня заставила ждать"), "Ар даиджеро" ("Не верь"), "Миквархар" ("Люблю тебя") и другие.
Кенчиашвили является владельцем детской звукозаписывающей студии.