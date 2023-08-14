https://sputnik-georgia.ru/20230814/narodnye-primety-na-stepanov-den-2023-chto-nelzya-delat-15-avgusta-281213293.html

Народные приметы на Степанов день 2023: что нельзя делать 15 августа?

Народные приметы на Степанов день 2023: что нельзя делать 15 августа?

Православная церковь 15 августа поминает священномученика Стефана, Папу Римского, пострадавшего за веру в 257 году 14.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-14T13:08+0400

2023-08-14T13:08+0400

2023-08-14T13:09+0400

справки

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Праздник в народе называют Степанов день, или Степан Сеновал, с которым связано много запретов и примет. Что нельзя делать в Степанов день, какие народные приметы и запреты связаны с 15 августа, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать В Степанов день нельзя проводить любые денежные операции, в том числе брать или давать в долг – это плохая примета, привлекающая финансовые проблемы. Нельзя в Степанов день охотиться и ставить 15 августа ловушки для диких животных – по народным приметам нарушителей ждут серьезные неприятности. Плохая примета обижать в Степанов день домашних животных или скот – удача может отвернуться от всей семьи. Степанов день выпадает на Успенский пост, поэтому верующим, соблюдающим пост, нельзя есть мясные, молочные продукты, яйца и рыбу. Также 15 августа нельзя устраивать шумные застолья и напиваться. По народным приметам в Степанов день нельзя ссориться и ругаться, а также обижать кого-то или наносить вред – помириться и заслужить прощение будет крайне сложно. Народные приметы По приметам сентябрь будет теплым, если 15 августа солнечно, а если к вечеру расквакались лягушки – значит осень будет дождливой и холодной. Ожидается пасмурная и дождливая погода, если в Степанов день скотина спит днем, а кошка скребет стенку, и если скворцы летают стаями, значит будет солнечно и тепло. Солнечная погода с утра на Степанов день предвещает засуху в течение последующих шести недель, а если паук плетет небольшую паутину – это явная примета, что поднимется сильный ветер. По народным приметам хороший урожай картофеля предвещает дождь в Степанов день, а если 15 августа подул северо-восточный ветер – это значит, что урожай зерновых будет скудным. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки