https://sputnik-georgia.ru/20230814/naznachen-novyy-posol-turkmenistana-v-gruzii-281225075.html

Назначен новый посол Туркменистана в Грузии

Назначен новый посол Туркменистана в Грузии

Должность туркменского посла в Грузии стала вакантной месяц назад 14.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-14T22:29+0400

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Президент Сердар Бердымухамедов назначил Довлетмырата Сейитмаммедова послом Туркменистана в Грузии, сообщило РИА Новости. Указом главы государства Сейитмаммедову был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол. Другим президентским указом он был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Грузии (город Тбилиси). Должность туркменского посла в Грузии стала вакантной месяц назад, когда Сердар Бердымухамедов освободил Довлетмырата Муратова от должности посла Туркменистана в Грузии в связи с переходом на другую работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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