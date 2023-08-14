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Назначен новый посол Туркменистана в Грузии
Назначен новый посол Туркменистана в Грузии
Должность туркменского посла в Грузии стала вакантной месяц назад 14.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-14T22:29+0400
2023-08-14T22:29+0400
2023-08-14T22:29+0400
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Президент Сердар Бердымухамедов назначил Довлетмырата Сейитмаммедова послом Туркменистана в Грузии, сообщило РИА Новости. Указом главы государства Сейитмаммедову был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол. Другим президентским указом он был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Грузии (город Тбилиси). Должность туркменского посла в Грузии стала вакантной месяц назад, когда Сердар Бердымухамедов освободил Довлетмырата Муратова от должности посла Туркменистана в Грузии в связи с переходом на другую работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, туркменистан
новости, грузия, политика, туркменистан
Назначен новый посол Туркменистана в Грузии
Должность туркменского посла в Грузии стала вакантной месяц назад
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik.
Президент Сердар Бердымухамедов назначил Довлетмырата Сейитмаммедова послом Туркменистана в Грузии, сообщило РИА Новости
.
Указом главы государства Сейитмаммедову был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол. Другим президентским указом он был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Грузии (город Тбилиси).
Должность туркменского посла в Грузии стала вакантной месяц назад, когда Сердар Бердымухамедов освободил Довлетмырата Муратова от должности посла Туркменистана в Грузии в связи с переходом на другую работу.