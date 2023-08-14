https://sputnik-georgia.ru/20230814/posol-gruzii-v-ssha-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-zhertv-lesnykh-pozharov-na-gavayyakh-281226633.html

Посол Грузии в США выразил соболезнования родным жертв лесных пожаров на Гавайях

Посол Грузии в США выразил соболезнования родным жертв лесных пожаров на Гавайях

Мощные лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды, и усугубляются сильным ветром 14.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-14T23:51+0400

2023-08-14T23:51+0400

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Посол Грузии в США Давид Залкалиани выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате лесных пожаров на острове Мауи на Гавайи. Мощные лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды, и усугубляются сильным ветром, который принес ураган "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Согласно последней информации, жертвами самых смертоносных в истории США природных пожаров на Гавайях стали как минимум 93 человека. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей. Американский президент Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Ранее в Пентагоне заявляли, что на помощь местным властям направлены бойцы Нацгвардии и вертолеты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, сша, новости, происшествия, гавайи, давид залкалиани, лесные пожары