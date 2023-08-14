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Российские студенты приехали в Тбилиси практиковать грузинский язык – видео
Российские студенты приехали в Тбилиси практиковать грузинский язык – видео
Группа студентов, изучающих грузинский язык в Московском государственном лингвистическом университете, исполнила свою мечту и впервые посетила Грузию. Своими... 14.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-14T14:00+0400
2023-08-14T14:00+0400
2023-08-14T14:02+0400
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Ранее, съемочная группа Sputnik познакомилась с Инной в ходе мероприятия "Диалог культур" в Санкт-Петербурге. Во время первой встречи девушка рассказала, что мечтает посетить Грузию и совсем скоро ее мечта сбудется."Фатмани Резоевна Бигвава – преподаватель грузинского языка и организатор поездки. Благодаря ей мы наконец-то приехали в Грузию и посмотрели много красивых мест. Джуба Гебели – современный грузинский писатель. Он также помогал в организации поездки и подсказал нам эту идею", – рассказала Инна.По словам девушки, поездка в Грузию – это ценная практика для студентов лингвистического вуза, изучающих грузинский язык в России."Эта недельная поездка заменила мне месяцы занятий в стенах университета", – сказала Инна.Девушка и ее однокурсницы уже планирует следующую поездку в Грузию зимой – студентки хотят посетить горнолыжные курорты страны.
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мультимедиа, видео, грузия, россия, санкт-петербург, тбилиси, культура, видео
мультимедиа, видео, грузия, россия, санкт-петербург, тбилиси, культура, видео
Российские студенты приехали в Тбилиси практиковать грузинский язык – видео
14:00 14.08.2023 (обновлено: 14:02 14.08.2023)
Группа студентов, изучающих грузинский язык в Московском государственном лингвистическом университете, исполнила свою мечту и впервые посетила Грузию. Своими эмоциями поделилась одна из путешественниц Инна Синева в видео Sputnik Грузия
Ранее, съемочная группа Sputnik
познакомилась с Инной в ходе мероприятия "Диалог культур" в Санкт-Петербурге. Во время первой встречи девушка рассказала, что мечтает посетить Грузию и совсем скоро ее мечта сбудется.
"Фатмани Резоевна Бигвава – преподаватель грузинского языка и организатор поездки. Благодаря ей мы наконец-то приехали в Грузию и посмотрели много красивых мест. Джуба Гебели – современный грузинский писатель. Он также помогал в организации поездки и подсказал нам эту идею", – рассказала Инна.
По словам девушки, поездка в Грузию – это ценная практика для студентов лингвистического вуза, изучающих грузинский язык в России.
"Эта недельная поездка заменила мне месяцы занятий в стенах университета", – сказала Инна.
Девушка и ее однокурсницы уже планирует следующую поездку в Грузию зимой – студентки хотят посетить горнолыжные курорты страны.