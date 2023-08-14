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Топ-20 вузов Южного Кавказа – рейтинг

Топ-20 вузов Южного Кавказа – рейтинг

Данные в инфографика Sputnik Грузия представлены на основе рейтинга Webometrics – глобального индикатора научно-исследовательской деятельности вузов в... 14.08.2023, Sputnik Грузия

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Согласно ранжированному списку, вузы Грузии заняли первую тройку среди 50 учебных заведений на Южном Кавказе.Рейтинг Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities) представляет собой глобальный индикатор научно-исследовательской деятельности вузов в Интернете. Попадая в сферу внимания этого рейтинга, университет получает возможность сравнить результаты своей научной работы с результатами любого другого университета мира. Для этого необходимо выполнить ряд условий.Первое место в рейтинге занимает Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили (ТГУ) (1 555 место в мире), на втором месте Государственный университет Ильи (Илиауни) (1 850 место в мире), и на третьем Грузинский технический университет (ГТУ) (1 941 место в мире).Всего в рейтинг 50 лучших университетов Южного Кавказа попали 18 университетов Грузии.Смысл рейтинга Webometrics – стимулировать обмен информацией между учеными мира посредством публикации результатов их научных исследований на вузовских сайтах. Подчеркнем, что Webometrics анализирует не образовательную деятельность университета, а представленность его научного потенциала в интернет-пространстве. Поэтому рейтинг базируется не на количестве посещений и дизайне страниц, а на полноте представления научного контента того или иного вуза в Сети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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