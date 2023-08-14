https://sputnik-georgia.ru/20230814/u-odnogo-iz-torgovykh-tsentrov-tbilisi-sgorela-mashina--voditel-skonchalsya-na-meste-281221424.html

У одного из торговых центров Тбилиси сгорела машина – водитель скончался на месте

У одного из торговых центров Тбилиси сгорела машина – водитель скончался на месте

Водитель не смог справиться с управлением и врезался сначала в грузовой автомобиль, а затем в столб 14.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-14T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Легковой автомобиль взорвался на территории, прилегающей к торговому центру "Хуалинг" в Тбилиси, водитель скончался на месте, сообщает телекомпания "Рустави-2". По имеющейся информации, водитель не смог справиться с управлением и врезался сначала в грузовой автомобиль, а затем в столб. На место происшествия пришли сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями. Когда пожарные-спасатели пришли на место машина уже горела. К этому времени пожар ликвидирован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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