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У одного из торговых центров Тбилиси сгорела машина – водитель скончался на месте
У одного из торговых центров Тбилиси сгорела машина – водитель скончался на месте
Водитель не смог справиться с управлением и врезался сначала в грузовой автомобиль, а затем в столб 14.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-14T17:17+0400
2023-08-14T17:17+0400
2023-08-14T17:22+0400
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Легковой автомобиль взорвался на территории, прилегающей к торговому центру "Хуалинг" в Тбилиси, водитель скончался на месте, сообщает телекомпания "Рустави-2". По имеющейся информации, водитель не смог справиться с управлением и врезался сначала в грузовой автомобиль, а затем в столб. На место происшествия пришли сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями. Когда пожарные-спасатели пришли на место машина уже горела. К этому времени пожар ликвидирован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, дтп
грузия, новости, происшествия, тбилиси, дтп
У одного из торговых центров Тбилиси сгорела машина – водитель скончался на месте
17:17 14.08.2023 (обновлено: 17:22 14.08.2023)
Водитель не смог справиться с управлением и врезался сначала в грузовой автомобиль, а затем в столб
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Легковой автомобиль взорвался на территории, прилегающей к торговому центру "Хуалинг" в Тбилиси, водитель скончался на месте, сообщает телекомпания "Рустави-2".
По имеющейся информации, водитель не смог справиться с управлением и врезался сначала в грузовой автомобиль, а затем в столб.
На место происшествия пришли сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями. Когда пожарные-спасатели пришли на место машина уже горела. К этому времени пожар ликвидирован.