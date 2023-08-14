https://sputnik-georgia.ru/20230814/v-kanade-markirovku-o-vrede-kureniya-nanesut-na-kazhduyu-sigaretu-281200389.html
В Канаде маркировку о вреде курения нанесут на каждую сигарету
В Канаде маркировку о вреде курения нанесут на каждую сигарету
Канада также стала первой страной, сделавшей обязательным для табачных компаний размещение предупреждающих надписей на пачках сигарет 14.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-14T07:32+0400
2023-08-14T07:32+0400
2023-08-14T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Канада стала первой страной, где предупреждение о вреде табакокурения теперь будут наносить на каждую сигарету, а не просто на пачку, сообщила "Российская газета".С начала августа все сигареты традиционного размера содержат соответствующую маркировку.Кстати, в 2001 году именно Канада стала первой страной, сделавшей обязательным для табачных компаний размещение предупреждающих надписей на пачках сигарет. Сейчас такая практика распространена уже в 130 странах мира.Против новых правил уже выступила канадская Национальная коалиция по борьбе с контрабандой табака, которая финансируется крупнейшими табачными компаниями. По заявлениям ее экспертов, нанесение дополнительной маркировки на сигареты приводит к тому, что курильщики перестают покупать официальный товар, предпочитая закупать на "черном рынке" пачки без каких-либо страшных надписей, тем самым способствуя росту доходов оргпреступности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, канада, новости, общество, антитабачная политика
в мире, канада, новости, общество, антитабачная политика
В Канаде маркировку о вреде курения нанесут на каждую сигарету
Канада также стала первой страной, сделавшей обязательным для табачных компаний размещение предупреждающих надписей на пачках сигарет
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Канада стала первой страной, где предупреждение о вреде табакокурения теперь будут наносить на каждую сигарету, а не просто на пачку, сообщила "Российская газета".
С начала августа все сигареты традиционного размера содержат соответствующую маркировку.
"Пойти на такой шаг власти страны решили в рамках крупномасштабной кампании по борьбе с употреблением табака, от которого, по статистике, в год умирает до 48 тысяч канадцев", - сообщает издание.
Кстати, в 2001 году именно Канада стала первой страной, сделавшей обязательным для табачных компаний размещение предупреждающих надписей на пачках сигарет. Сейчас такая практика распространена уже в 130 странах мира.
Против новых правил уже выступила канадская Национальная коалиция по борьбе с контрабандой табака, которая финансируется крупнейшими табачными компаниями. По заявлениям ее экспертов, нанесение дополнительной маркировки на сигареты приводит к тому, что курильщики перестают покупать официальный товар, предпочитая закупать на "черном рынке" пачки без каких-либо страшных надписей, тем самым способствуя росту доходов оргпреступности.