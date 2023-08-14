https://sputnik-georgia.ru/20230814/vzryv-proizoshel-na-tankere-na-verfi-v-stambule-281224372.html
Взрыв произошел на танкере на верфи в Стамбуле
Взрыв произошел на танкере на верфи в Стамбуле
В отсеке для отходов произошло сжатие газа и последовал взрыв, в этот момент в отсеке были двое рабочих верфи 14.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-14T21:11+0400
2023-08-14T21:11+0400
2023-08-14T21:36+0400
в мире
новости
происшествия
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0e/281224203_0:139:3204:1941_1920x0_80_0_0_2277567f4170d42a36bdc240493114eb.jpg
ТБИЛИСИ, 14 авг – Sputnik. Взрыв прогремел на танкере Seaprincess на верфи в Стамбуле, один человек погиб, сообщила газета Milliyet. По ее данным, произошло сжатие газа и последовал взрыв, в этот момент в отсеке были двое рабочих верфи. Один из них скончался, у второго легкие ранения. На место происшествия прибыли экстренные службы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
стамбул
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0e/281224203_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_61e4c4761bec6beb0de49880df9af6e8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, происшествия, стамбул
в мире, новости, происшествия, стамбул
Взрыв произошел на танкере на верфи в Стамбуле
21:11 14.08.2023 (обновлено: 21:36 14.08.2023)
В отсеке для отходов произошло сжатие газа и последовал взрыв, в этот момент в отсеке были двое рабочих верфи
ТБИЛИСИ, 14 авг – Sputnik. Взрыв прогремел на танкере Seaprincess на верфи в Стамбуле, один человек погиб, сообщила газета Milliyet.
"Взрыв прогремел в отсеке для отходов судна на верфи в Тузле в 10:30 по местному времени (11:30 тбс)", – сообщила газета.
По ее данным, произошло сжатие газа и последовал взрыв, в этот момент в отсеке были двое рабочих верфи. Один из них скончался, у второго легкие ранения.
На место происшествия прибыли экстренные службы.