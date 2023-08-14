https://sputnik-georgia.ru/20230814/vzryv-proizoshel-na-tankere-na-verfi-v-stambule-281224372.html

Взрыв произошел на танкере на верфи в Стамбуле

Взрыв произошел на танкере на верфи в Стамбуле

В отсеке для отходов произошло сжатие газа и последовал взрыв, в этот момент в отсеке были двое рабочих верфи 14.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 авг – Sputnik. Взрыв прогремел на танкере Seaprincess на верфи в Стамбуле, один человек погиб, сообщила газета Milliyet. По ее данным, произошло сжатие газа и последовал взрыв, в этот момент в отсеке были двое рабочих верфи. Один из них скончался, у второго легкие ранения. На место происшествия прибыли экстренные службы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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