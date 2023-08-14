Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230814/vzryv-proizoshel-na-tankere-na-verfi-v-stambule-281224372.html
Взрыв произошел на танкере на верфи в Стамбуле
Взрыв произошел на танкере на верфи в Стамбуле
В отсеке для отходов произошло сжатие газа и последовал взрыв, в этот момент в отсеке были двое рабочих верфи 14.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-14T21:11+0400
2023-08-14T21:36+0400
в мире
новости
происшествия
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0e/281224203_0:139:3204:1941_1920x0_80_0_0_2277567f4170d42a36bdc240493114eb.jpg
ТБИЛИСИ, 14 авг – Sputnik. Взрыв прогремел на танкере Seaprincess на верфи в Стамбуле, один человек погиб, сообщила газета Milliyet. По ее данным, произошло сжатие газа и последовал взрыв, в этот момент в отсеке были двое рабочих верфи. Один из них скончался, у второго легкие ранения. На место происшествия прибыли экстренные службы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
стамбул
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0e/281224203_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_61e4c4761bec6beb0de49880df9af6e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, новости, происшествия, стамбул
в мире, новости, происшествия, стамбул

Взрыв произошел на танкере на верфи в Стамбуле

21:11 14.08.2023 (обновлено: 21:36 14.08.2023)
© photo: Sputnik / Александр ВильфГород Стамбул.
Город Стамбул. - Sputnik Грузия, 1920, 14.08.2023
© photo: Sputnik / Александр Вильф
Подписаться на
НовостиTelegram
В отсеке для отходов произошло сжатие газа и последовал взрыв, в этот момент в отсеке были двое рабочих верфи
ТБИЛИСИ, 14 авг – Sputnik. Взрыв прогремел на танкере Seaprincess на верфи в Стамбуле, один человек погиб, сообщила газета Milliyet.

"Взрыв прогремел в отсеке для отходов судна на верфи в Тузле в 10:30 по местному времени (11:30 тбс)", – сообщила газета.

По ее данным, произошло сжатие газа и последовал взрыв, в этот момент в отсеке были двое рабочих верфи. Один из них скончался, у второго легкие ранения.
На место происшествия прибыли экстренные службы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0