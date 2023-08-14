https://sputnik-georgia.ru/20230814/zhara-v-gruzii-spadet--sinoptiki-prognoziruyut-snizhenie-temperatury-281222433.html

Жара в Грузии спадет – синоптики прогнозируют снижение температуры

Жара в Грузии спадет – синоптики прогнозируют снижение температуры

Температура воздуха упадет на несколько градусов, но территория страны вновь останется под воздействием тепловой волны 14.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-14T18:50+0400

2023-08-14T18:50+0400

2023-08-14T18:57+0400

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Температура воздуха в Грузии в течение текущей недели упадет на 2-3 градуса, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Температура воздуха упадет на несколько градусов, но территория страны вновь останется под воздействием тепловой волны. В отдельные дни в Западной Грузии температура воздуха может достичь +34...+36 градусов тепла, а на востоке +35...+37. В горных районах страны максимальная температура составит +31...+36 градусов, а в высокогорье +26...+31. Синоптики предупреждают, что ожидаемая высокая температура содействует возникновению лесных пожаров и процессов, связанных с таянием ледников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии