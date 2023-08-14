https://sputnik-georgia.ru/20230814/zhara-v-gruzii-spadet--sinoptiki-prognoziruyut-snizhenie-temperatury-281222433.html
Жара в Грузии спадет – синоптики прогнозируют снижение температуры
Жара в Грузии спадет – синоптики прогнозируют снижение температуры
Температура воздуха упадет на несколько градусов, но территория страны вновь останется под воздействием тепловой волны 14.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-14T18:50+0400
2023-08-14T18:50+0400
2023-08-14T18:57+0400
грузия
новости
погода
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0a/281105884_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_0cbf9aebaa44224c9534b647d8c900de.jpg
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Температура воздуха в Грузии в течение текущей недели упадет на 2-3 градуса, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Температура воздуха упадет на несколько градусов, но территория страны вновь останется под воздействием тепловой волны. В отдельные дни в Западной Грузии температура воздуха может достичь +34...+36 градусов тепла, а на востоке +35...+37. В горных районах страны максимальная температура составит +31...+36 градусов, а в высокогорье +26...+31. Синоптики предупреждают, что ожидаемая высокая температура содействует возникновению лесных пожаров и процессов, связанных с таянием ледников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0a/281105884_113:0:1252:854_1920x0_80_0_0_7a5da7910d66c1e2dcbada7bffb24e70.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Жара в Грузии спадет – синоптики прогнозируют снижение температуры
18:50 14.08.2023 (обновлено: 18:57 14.08.2023)
Температура воздуха упадет на несколько градусов, но территория страны вновь останется под воздействием тепловой волны
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Температура воздуха в Грузии в течение текущей недели упадет на 2-3 градуса, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Температура воздуха упадет на несколько градусов, но территория страны вновь останется под воздействием тепловой волны.
В отдельные дни в Западной Грузии температура воздуха может достичь +34...+36 градусов тепла, а на востоке +35...+37. В горных районах страны максимальная температура составит +31...+36 градусов, а в высокогорье +26...+31.
Синоптики предупреждают, что ожидаемая высокая температура содействует возникновению лесных пожаров и процессов, связанных с таянием ледников.