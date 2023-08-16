https://sputnik-georgia.ru/20230816/281261708.html

Байдену предлагают перестать бояться Путина и атомную бомбу

Байдену предлагают перестать бояться Путина и атомную бомбу

Чувствуют себя гегемоном, но им не являются: об основной проблеме Соединенных Штатов – в материале РИА Новости 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T09:41+0400

2023-08-16T09:41+0400

2023-08-16T09:41+0400

в мире

политика

аналитика

сша

китай

джон болтон

нато

колумнисты

обострение ситуации вокруг украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/14/278727292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a268a33b434781d7004b3554940d00ad.jpg

Джон Болтон, бывший советник президента США по национальной безопасности при Трампе, в статье в The Wall Street Journal бьет тревогу по поводу робости вашингтонской администрации. Человек, у которого в нулевые годы не получилось развязать войну против Ирана (он входил в кабинет Буша-младшего в качестве постпреда США в ООН), сейчас крайне недоволен стратегией Байдена по Украине, отмечает колумнист РИА Новости.По его мнению, вместо бесконечных дебатов нужны быстрые поставки большого количества военной техники и боеприпасов. И хватит бояться русского блефа: "Нет никаких доказательств того, что Россия обладает достаточным неядерным потенциалом, чтобы угрожать НАТО, или что ей хватит решимости нанести ядерный удар".Не нравится Болтону и риторика Байдена: почему он все время говорит о битве автократии и демократии, этим американцев не вдохновишь. Нужно быть честными и говорить о стратегических целях США на Украине: "Есть немало убедительных доводов о том, что помощь Украине служит нашим стратегическим интересам, но президент эти доводы не выдвигает".Радикальность Болтона не новость, но в последний год он просто жжет напалмом. Обвиняет Байдена и Трампа в нерешительности и непонимании важности момента, требует сделать ставку на победу Украины. И ни в коем случае не идти на прекращение огня и переговоры.Как стойкий боец с Китаем, Болтон предостерегает и от "китайской ловушки". Причем США должны применять к КНР кнут, а не пряник: "Запад должен напрямую вводить санкции против Пекина, так как тот оказывает Москве колоссальную помощь и поддержку, в том числе закупает углеводороды".Недоволен Болтон и тем, как работают западные санкции против России, он требует "коренным образом пересмотреть санкционную политику" и "усовершенствовать инструменты и процедуры, обеспечивающие исполнение ограничительных мер".Итак, выходит, по мнению Болтона, все плохо и ничего не получается сделать с Россией? Проще всего объяснить сетования Болтона тем, что он "ястреб", причем бешеный, и поэтому специально преувеличивает слабости американской политики на украинском фронте, чтобы тем самым не дать возможности реалистам и "голубям" постепенно вести дело к замораживанию украинского конфликта и "фиксации прибылей" (часть Украины отбили от русских — уже хорошо). Но дело в том, что Болтон — тоже реалист, только смотрящий на ситуацию через призму американской гегемонии. То, что она истончается и уходит, видят практически все, в том числе многие представители американской элиты. Но таким апостолам гегемонизма, как Болтон, этот процесс не кажется необратимым — они уверены, что США еще могут остановить его и даже повернуть вспять. Для этого нужно просто отбросить все сомнения и тревоги, мобилизовать все силы и возможности и стать максимально жесткими. В частности, построить весь мир на борьбу сначала с Россией, а потом с Китаем — и все получится.Вера Болтона в американскую мощь и миссию искренна и сильна — и нельзя сказать, что совершенно беспочвенна. Дело в том, что США действительно все еще остаются мощнейшей сверхдержавой, причем значительно превосходящей всех, кто уже бросил ей вызов (и тех, кто готовится это сделать). Но тут-то и начинаются главные проблемы: Штаты еще чувствуют себя гегемоном, но уже не являются им в глазах остального мира. Кроме собственно Запада (то есть Европы, англосаксонских стран и Японии с Южной Кореей) их влияние падает — и этот процесс необратим. Чтобы остановить его, нужно прижать Россию и КНР, причем первую победить на поле боя на Украине, а вторую приструнить санкциями (в том числе ослабив связи с Европой). Но ни первое, ни второе не получается — и чем больше усилий США будут прикладывать для достижения недостижимого, тем больше весь остальной незападный мир будет убеждаться в их слабости.Получается замкнутый круг. Если США все-таки послушаются Болтона, они выложатся по максимуму, но все равно не смогут вернуть себе глобальное доминирование. Ну а если не решатся последовать советам Джо, то все будет так, как он и предсказывает: потерпят поражение сначала на Украине, а потом и в противостоянии с Китаем. Для всего мира будет лучше, если Штаты будут спускаться с горы вторым путем, но даже если они вдруг решатся на тропу Болтона, никакой глобальной катастрофы не произойдет, просто все будет происходить быстрее, будет больше крови и шума. В том числе и для самой Америки, а финал все равно будет одинаков: мир без американской гегемонии. И далеко не факт, что с США в их нынешнем виде.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

сша

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Пётр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24846/98/248469826_194:-1:1559:1365_100x100_80_0_0_f66c9cded99648280e426ccf377d98f1.jpg

Пётр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24846/98/248469826_194:-1:1559:1365_100x100_80_0_0_f66c9cded99648280e426ccf377d98f1.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Пётр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24846/98/248469826_194:-1:1559:1365_100x100_80_0_0_f66c9cded99648280e426ccf377d98f1.jpg

в мире, политика, аналитика, сша, китай, джон болтон, нато, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины