https://sputnik-georgia.ru/20230816/281269649.html

Россия дает мастер-класс по войне с НАТО

Россия дает мастер-класс по войне с НАТО

У питерской набережной Лейтенанта Шмидта пришвартован десантный корабль "Иван Грен", где выставлена западная техника, затрофеенная нашими бойцами в ходе СВО 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T12:12+0400

2023-08-16T12:12+0400

2023-08-16T12:24+0400

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Здесь и немецкие "Леопарды", и американские "Брэдли", и полный ассортимент других "вундервафель", на которые в свое время молились украинцы. Вход свободный, гуляй не хочу, пишет колумнист РИА Новости.В это же время под Москвой проходит форум "Армия-2023". Российские оружейники представляют здесь свои изделия. Они и раньше пользовались прекрасным спросом: Россия — второй в мире экспортер оружия, теперь же с этим еще лучше. Большинство из образцов техники и вооружений оказалось успешно испытано в боевых условиях.Да в каких боевых условиях! Полтора года русская армия успешно противостоит официально самому могущественному военному блоку на планете. Техника НАТО, вооружение альянса, мощнейшая система разведки и связи, новейшие технологии, стратегический гений, тактическая хитрость, обучение десятков тысяч бойцов по последнему слову военной науки — все это было в распоряжении Украины. И все это ей отнюдь не помогло.Совершенно неудивительно, что на ярмарку российского оружия, наплевав на санкции, ломанулись военные профессионалы со всех концов света. Восемьдесят две делегации приехали на "Армию-2023" — это почти половина всех стран мира. Продажи нашего оружия идут ускоренным темпом, а на лицах гостей явно читается любопытство: как же русским удалось то, о чем мы и мечтать не могли?После исчезновения Организации Варшавского договора Североатлантический альянс 30 лет и три года успешно кошмарил народы мира. С пугающей регулярностью НАТО развязывала кровавые войны по всему свету. Велись они всегда по одному и тому же алгоритму.Вертолетная динамика России – приговор ВСУ и НАТО>>Для начала выбиралась бедная страна с армией, на порядок слабее натовских сил. Если армия была сильной, на корню скупалась ее верхушка — так было, например, в Ираке. Потом западная авиация "бомбила в каменный век" города, заводы, мосты, всю инфраструктуру страны. Жертв никто не считал, но, по самым скромным прикидкам американской прессы, натовцы за последние 30 лет убили сотни тысяч ни в чем не повинных мирных жителей.Потом по руинам добавляла артиллерия. Наконец, на пространство, полностью зачищенное от всего, что двигалось, выезжали БМП, а в них уже сидели краса и гордость альянса — пригламуренные бойцы в камуфляже и снаряге стоимостью в десятки тысяч долларов. Оккупанты достреливали тех, кто каким-то чудом выжил раньше.Не будем про мораль и Женевскую конвенцию, но все это действительно наводило ужас. Особенно на те страны, которым нечего было противопоставить альянсу в военном плане, а таких в современном мире большинство. Выстраивалась четкая логическая цепочка: навлек на себя гнев белых господ — жди бомбардировщиков. Ливия, Афганистан, Ирак, Югославия не дадут соврать."Дурь полная": санкции Запада помогли России обогнать Германию>>Но вот на Украине военная машина НАТО внезапно дала сбой. Собственно, звоночки были и раньше: к примеру, в августе 2008-го, когда обученная и снаряженная по всем стандартам НАТО грузинская армия сдала страну России за три дня. Но в ходе СВО миф о непобедимости альянса развеялся окончательно — "как сон, как утренний туман".Дорогущая натовская техника, как выяснилось, прекрасно горит. "Хаймарсы" и беспилотники успешно подавляются российскими системами РЭБ. Выучка по натовским стандартам бесполезна, потому что бои ведутся в таких условиях, в каких сами натовцы никогда не воевали. Гениальная стратегия сводится к "мясным штурмам" — Клаузевицев в НАТО нет.Первыми просекли фишку иностранные наемники. Приехав в Донбасс как на сафари, они внезапно обнаружили себя в роли жертв, а не охотников. Оказывается, здесь убивают — жаловались они потом журналистам, убежав с Украины через польскую границу. Вот ведь неожиданность.Потом дошло даже до американских военных аналитиков.В западной прессе сейчас стон стоит: да так же нечестно, да как же воевать, если у России превосходство в воздухе и мощная артиллерия? Нет, так мы не договаривались. Очень похоже жаловался в свое время Наполеон, мол, русские воюют не по правилам.Будем честны: десятилетия мира не прошли даром, цена человеческой жизни выросла на порядок, и ни в одной развитой стране мира нет, наверное, сегодня армии, способной выдержать большую конвенциональную войну с примерно равным по силе противником. Единственная армия, которая сумела вовремя перестроиться, — это российские Вооруженные силы.Технологиями победы, своим бесценным боевым опытом Россия готова щедро делиться с народами дружественных стран. Министр обороны Шойгу пообещал "делиться оценками слабых сторон западной техники с нашими партнерами".Президент Путин, обращаясь к участникам форума "Армия-2023", заявил, что Россия предлагает дружественным странам сотрудничество в подготовке кадров, обучении военнослужащих, проведении совместных учений. Это поможет государствам защитить свои национальные интересы и суверенный путь развития, создать равную и неделимую систему безопасности.Еще больше им поможет в этом наше оружие: на "Армии-2023" ожидают заключения контрактов на 433 млрд рублей. Добрым словом и русским "Ланцетом" можно добиться от коллективного Запада гораздо больше, чем просто добрым словом.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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