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Захарова: отношения между Россией и Молдовой вернутся на прежний уровень
Захарова: отношения между Россией и Молдовой вернутся на прежний уровень
Нынешние отношения являются неестественными, считает Захарова 16.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-16T12:33+0400
2023-08-16T12:33+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг – Sputnik. Москва уверена, что отношения с Кишиневом вернутся на прежний уровень, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне высылки российских дипломатов.Порядка 70 человек – российские дипломаты, представители торгпредства, Россотрудничества и члены их семей – рано утром 14 августа покинули Республику Молдова. Для отправки дипломатов и их семей домой был организован специальный рейс.По ее словам, у народов двух стран нет предпосылок, которые говорили бы о наличии глубинных противоречий. Официальный представитель МИД РФ считает, что по прошествии времени "все встанет на свои места".Решение сократить численность российского диппредставительства в Молдове до 10 дипломатов и 15 технических сотрудников ранее приняли в МИДЕИ республики. Москва назвала это недружественным шагом молдавских властей.В МИД РФ это назвали недружественным шагом, который будет иметь последствия для двусторонних отношений и отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении консульской помощи будут снижены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, молдова, москва, мария захарова, мид россии
россия, в мире, новости, молдова, москва, мария захарова, мид россии
Захарова: отношения между Россией и Молдовой вернутся на прежний уровень
12:33 16.08.2023 (обновлено: 12:42 16.08.2023)
Нынешние отношения являются неестественными, считает Захарова
ТБИЛИСИ, 16 авг – Sputnik. Москва уверена, что отношения с Кишиневом вернутся на прежний уровень, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне высылки российских дипломатов.
Порядка 70 человек – российские дипломаты, представители торгпредства, Россотрудничества и члены их семей – рано утром 14 августа покинули Республику Молдова. Для отправки дипломатов и их семей домой был организован специальный рейс.
"Конечно, безусловно. Те процессы, которые сейчас происходят в Молдове, являются неестественными, искусственно созданными, рукотворными, придуманными (президентом Молдовы) Майей Санду", – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, у народов двух стран нет предпосылок, которые говорили бы о наличии глубинных противоречий. Официальный представитель МИД РФ считает, что по прошествии времени "все встанет на свои места".
Решение сократить численность российского диппредставительства в Молдове до 10 дипломатов и 15 технических сотрудников ранее приняли в МИДЕИ республики. Москва назвала это недружественным шагом молдавских властей.
В МИД РФ это назвали недружественным шагом, который будет иметь последствия для двусторонних отношений и отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении консульской помощи будут снижены.