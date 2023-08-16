https://sputnik-georgia.ru/20230816/281276200.html

Зеленским трудно быть даже на Тайване

Зеленским трудно быть даже на Тайване

Тайваньский политик Уильям Лай – герой тех, кто в открытую заявляет, что Тайвань должен стать независимым 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T16:17+0400

2023-08-16T16:17+0400

2023-08-16T16:17+0400

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Кто из видных американских политиков встретится с тайваньцем по фамилии Лай на его обратном пути из Парагвая транзитом через Калифорнию? Когда он на минувшей неделе летел в Парагвай через Нью-Йорк, все ограничилось его участием в умеренно торжественном обеде (не ужине) без присутствия там чересчур заметных американских персонажей, пишет колумнист на сайте РИА Новости. Здесь два сюжета. Первый — это об особом внимании китайцев и любых других азиатов к ритуалам и малейшим отклонениям от традиций. И второй — насчет того, как тяжело для любого политика быть Зеленским, то есть человеком, которого то делают символом "борьбы за свободу", то задвигают по тактическим соображениям на задний план. Сначала о ритуалах. Поскольку официально США не признают Тайвань независимым государством и не поддерживают его провозглашение таковым, то в Пекине устраивают ритуальную бурю каждый раз, когда кто-то из тайваньской администрации встречается с каким-то официальным лицом из США. Буря эта может включать вполне серьезные военные телодвижения в Тайваньском проливе, чтобы всем было неприятно, и прежде всего тайваньцам. В апреле нынешний президент Тайваня Цай Инвэнь проделала путешествие по тому же маршруту, что сейчас Лай, — транзитом в Латинскую Америку через США, и с ней встречался спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Пекину попытались объяснить, что депутат и даже спикер парламента — это не администрация, это свободные и безответственные люди, но куда там. Маккарти — часть государственной системы? Он третий в очереди на президентский пост, если с Байденом и его вице-президентшей вдруг что-то случится? Значит, США официально или как бы официально потворствуют тайваньскому сепаратизму, а раз так… И ритуал протестов запускается по новой. Вертолетная динамика России – приговор ВСУ и НАТО>>Лай Циндэ, он же Уильям Лай — особый случай. Он не президент, но хочет таковым стать (на выборах 2024 года). И может быть выбран, потому что теперь на острове не две ведущие партии, а три, так что могут не сбыться надежды на возвращение к власти партии "Гоминьдан", при которой остров процветал с опорой на инвестиции и прочий бизнес с Пекином. То есть голоса в пользу оппозиции могут разделиться надвое, что оставит у власти нынешних демократов, от которых пойдет на выборы именно Лай. Но тут возникает вопрос: а хотят ли победы Лая в Вашингтоне (мало ли, что он учился в Гарварде и вообще-то свой в доску)? И чего вообще США хотят по тайваньскому сюжету? Дело в том, что этот человек — совсем не сдержанная и подконтрольная Цай. Лай — герой тех, кто в открытую заявляет, что Тайвань должен стать независимым. Он много чего наговорил. Из последних цитат: "Когда лидер Тайваня сможет войти в Белый дом, цель будет достигнута". А раньше был и вообще шедевр. Лай как-то раз пожелал, чтобы в администрации США было подразделение, которое вело бы все дела по Тайваню, так проще общаться. А зачем подразделение, вот на Филиппинах в 70-80-е была популярна карликовая партия, которая выступала за присоединение страны к США на правах одного из штатов. Кстати, Владимир Зеленский наверняка не знает филиппинскую историю, а то мог бы сказать: что, и так можно было? Просто пусть живет штат Украина наряду с Ютой или Калифорнией. Кружевные трусы для желающих прилагаются. Но вернемся к вопросу о том, чего на самом деле хочет нынешняя администрация США от своих идейных клонов с Тайваня. Нагнетать среди населения острова страх и ненависть к братьям на материке, по украинским рецептам — это да, и это делается теми самыми демократами. Поддерживать на маленьком огне напряженность с Китаем — да."Дурь полная": санкции Запада помогли России обогнать Германию>> Но большой огонь — это совсем другое дело. Такого именно сейчас не надо, и причин тому много. Ядерная война с Китаем — да вы что. Но и чисто экономические причины тоже заставляют колебаться и балансировать. Например, есть такое заблуждение, что Тайвань нужен Америке и всей западной экономике из-за того, что это площадка для производства полупроводников высших категорий. Так что США будут защищать остров до последнего только ради этой продукции. Но вот недавние высказывания министра торговли Джины Раймондо: зависимость Америки от тайваньской производственной базы недопустима и опасна, США не должны стремиться эту базу переносить на свою территорию, да и вообще нужно меньше полагаться на Азию. В результате в конце июля в порядке подготовки "транзитного" пролета Лая через Америку всяческие СМИ донесли до публики утечку: якобы власти США настоятельно попросили тайваньскую администрацию объяснить путешественнику, что разговоры насчет захода в Белый дом — это перебор. Получается что-то вроде: сначала "голос!", а затем "фу, голос!" Собственно, в очередной раз сравнивать это с ролью Зеленского в нынешних событиях — даже как-то чересчур очевидно.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

сша

тайвань

парагвай

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Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23168/52/231685296_189:0:751:561_100x100_80_0_0_fb0c94a1b7d3bc82ea3b3d2cb31d9ba6.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23168/52/231685296_189:0:751:561_100x100_80_0_0_fb0c94a1b7d3bc82ea3b3d2cb31d9ba6.jpg

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в мире, политика, сша, тайвань, парагвай, цай инвэнь, владимир зеленский, аналитика, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины, украина