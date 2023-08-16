https://sputnik-georgia.ru/20230816/281277007.html

В обмен на Украину. США признали потерю союзников по всему миру

В обмен на Украину. США признали потерю союзников по всему миру

Фокусируясь на Киеве, Белый дом лишается партнеров. Американские СМИ все чаще выражают озабоченность по этому поводу. Особую тревогу вызывает то, что союзники... 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T17:38+0400

2023-08-16T17:38+0400

2023-08-16T17:38+0400

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"Глобальная озабоченность"Издание Newsweek опубликовало статью, главная тема которой — отношения между Россией и Ливаном. Как отмечает автор, "Кремль незаметно попытался извлечь выгоду из своего растущего влияния на Ближнем Востоке". Связано это с тем, что США забросили все важные внешнеполитические направления, кроме украинского.Для Москвы сближение с Бейрутом может открыть новые порты и торговые рынки. Это, в свою очередь, чревато обходом западных санкций, считает колумнист Newsweek. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Игорь Матвеев отмечает, что Россия способна получить доступ к энергетическому сектору и природным ресурсам Ливана, активизировать совместные проекты.Бейрут — не единственный беспокоящий США союзник Москвы. Ее ближневосточная активность включает в себя закрепление в Сирии, сближение со странами Африки (что продемонстрировал недавний саммит в Санкт-Петербурге) и государствами Персидского залива. В то же время официальный представитель Госдепартамента заявил, что в Вашингтоне "подчеркивают опасность более тесного взаимодействия с Россией". "Наша озабоченность ее активностью носит глобальный характер, а не в отношении какой-либо одной страны", — добавил он.Монархии Залива против БайденаНеделей ранее The New York Times (NYT) выпустила объемный материал об утрате позиций Вашингтона на Ближнем Востоке. В центре внимания — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)."ОАЭ, конвертировавшие свое богатство в огромное глобальное влияние, расходятся с внешней политикой США, особенно когда речь идет об изоляции России и ограничении связей с Китаем", — пишут авторы. Шейх Мухаммед бен Заид — ключевой союзник Америки в регионе — за последний год дважды посещал Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным. А в июне ОАЭ "были отмечены как почетный гость на главном инвестиционном форуме российского лидера (Петербургский международный экономический форум. — Прим. ред.)", напоминают в издании. При этом шейх не прилетал в Соединенные Штаты с 2017-го, и с тех пор проблемы только нарастали. Например, в 2021-м застопорилась сделка о покупке ОАЭ истребителей F-35. "Может ли американская система действительно дать вам то, что вы хотите?" — задается вопросом Анвар Гаргаш, дипломатический советник Мухаммеда бен Заида.Вертолетная динамика России – приговор ВСУ и НАТО>>В августе эмиратские и китайские военно-воздушные силы планируют впервые провести совместные учения. Хотя прежде ОАЭ в вопросах обороны полагались прежде всего на американскую поддержку. "То, что мы наблюдаем в международном порядке, — это не обязательно многополярный мир, но мы видим более изменчивый мир", — заявил NYT Гаргаш. В прошлом году он высказался гораздо резче, заявив, что западная гегемония "переживает последние дни", подчеркивает издание.Американские аналитики считают, что ОАЭ, по сути, "написали сценарий", который заимствуют и другие страны. Например, Королевство Саудовская Аравия, тоже отворачивающееся от Вашингтона. Это выражается и в личных отношениях — в прошлом году правители стран Залива отказывались от общения с Джо Байденом даже по телефону, и в пересмотре всей внешней политики. Весной саудовцы заключили соглашение с Ираном о восстановлении дипотношений, причем при посредничестве Китая. Американцев, которые продолжают выступать за давление на Тегеран, просто проигнорировали."Задний двор" выдвигается впередНеудачи преследуют США не только на Ближнем Востоке. Вашингтон утрачивает позиции в Латинской Америке, которую долгое время считал своим "задним двором". После обострения отношений с Россией и Ираном США пытались заручиться поддержкой Венесуэлы в нефтяных вопросах. Боливарианская Республика долгое время находится под американскими санкциями. В обмен на их постепенное снятие Белый дом рассчитывал получить доступ к венесуэльской нефти.Однако после того как ставка на оппозиционного политика Хуана Гуайдо не оправдалась, президент Николас Мадуро лишь укрепил власть. И на уступки идти не намерен. Некоторые западные компании получили допуск к нефтедобыче на территории республики, но ожидаемого в США сближения не произошло, отмечает Эллиот Абрамс, бывший американский спецпредставитель по Венесуэле. Более того, напоминает он в публикации для Совета по международным отношениям (базируется в Нью-Йорке), даже саму его должность упразднили. То есть связи Вашингтона и Каракаса слабее, чем раньше."Дурь полная": санкции Запада помогли России обогнать Германию>>Бразилия, входящая с Россией и Китаем в БРИКС, тоже показывает зубы. Латиноамериканская страна с новым президентом Лулой да Силвой заняла нейтральную позицию по украинскому конфликту, наращивает сотрудничество с Пекином и стремится стать постоянным членом Совбеза ООН. При реализации такого сценария, получив право вето, бразильцы станут новым препятствием для принятия проамериканских решений на международном уровне. Пока, впрочем, хватает полномочий России и Китая.Разочаровали всехНаконец, проблемы у американцев там, где, казалось бы, разногласия должны быть минимальными. Партнер по НАТО — Турция — много лет проводит самостоятельную внешнюю политику с явным креном в сторону России. Подействовать на Анкару не удается ни с помощью грозной риторики США, ни путем запретительных мер вроде ограничения программы по производству и поставкам истребителей. При этом сейчас турки выступают с более сильной, чем прежде, позиции. В руках президента Эрдогана ни много ни мало будущее Североатлантического альянса. Именно Турция не пускает в блок Швецию. И хотя Белый дом заверяет, что зеленый свет — вопрос времени, подвижек не видно.Партнеров США по ЕС беспокоит дискриминационный "Закон о снижении инфляции", ограничивающий права европейских поставщиков на американском рынке зеленой энергетики. Ответные меры уже приняты и, судя по несговорчивости Байдена, будут лишь расширяться.Схожие с европейцами претензии высказывает Южная Корея, один из азиатских форпостов США. А Япония, беспокоящаяся за себя в связи с нарастающим — из-за американцев — напряжением вокруг Тайваня, решила взять ситуацию в свои руки. В сентябре, по данным местных СМИ, могут состояться двусторонние переговоры на высшем уровне с Китаем.Для США проблема в том, что вернуться с "украинских" рельсов к многовекторной внешней политике страна сейчас практически неспособна. Поддержка Киева — одна из немногих точек соприкосновения в американском политическом истеблишменте, который к тому же вплотную занялся подготовкой к президентским выборам 2024-го. В таких условиях число стран, отворачивающихся от Соединенных Штатов, не только не уменьшится, но с большой вероятностью будет расти.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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