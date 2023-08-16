https://sputnik-georgia.ru/20230816/batumi-bez-avariynykh-domov--tysyachi-semey-poluchat-novoe-zhile-do-2025-goda-281282425.html

Батуми без аварийных домов – тысячи семей получат новое жилье до 2025 года

Батуми без аварийных домов – тысячи семей получат новое жилье до 2025 года

На сегодняшний день в Батуми более 140 жилых домов имеют статус аварийных 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T16:00+0400

2023-08-16T16:00+0400

2023-08-16T16:15+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Новую жилплощадь до 2025 года получат почти три тысячи семей, проживающих в небезопасных условиях в рамках госпрограммы "Батуми без аварийных домов", заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. В Батуми остро стоит проблема жилых домов, которые имеют аварийный статус, что представляет угрозу для жителей. Для решения вопроса в 2022 году правительство начало реализацию программы "Батуми без аварийных домов". Она предусматривает строительство до 300 многоквартирных жилых домов и создание безопасной среды проживания. Торнике Рижвадзе вместе с мэром Батуми Арчилом Чиковани ознакомились со строительством новых многоквартирных домов и проводимыми масштабными работами по дорожной инфраструктуре в рамках программы "Батуми без аварийных домов". В рамках этой программы на 10 локациях Батуми ведется строительство новых жилых комплексов, по 11 адресам ведутся работы по укреплению и восстановлению зданий. На данный момент ремонт улиц Варшанидзе и Хахули в Батуми находится в активной фазе. В рамках проекта планируется обустройство 15 мостов, подпорных стен, дренажных каналов, тротуаров и бордюров. Стоимость проекта составляет 31 миллион лари. Рижвадзе ознакомился и со строительством нового многоквартирного жилого дома, расчитанного на 182 квартиры на улице Селима Химшиашвили. На сегодняшний день в Батуми более 140 жилых домов имеют статус аварийных. Вопрос аварийных домов стал особенно актуальным после трагедии в Батуми. Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября 2021 года. Погибли девять человек, среди которых трое детей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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