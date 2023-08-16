https://sputnik-georgia.ru/20230816/chast-zhiteley-gruzii-ostanetsya-bez-elektrichestva-na-desyat-chasov-281267025.html

Часть жителей Грузии останется без электричества на десять часов

Часть жителей Грузии останется без электричества на десять часов

Подача электроэнергии восстановится уже к вечеру 16.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Часть жителей Грузии останется без электроэнергии из-за плановых работ компании "Энерго про Джорджиа", сообщает компания. Из-за запланированных восстановительных работ в распределительной сети 16 августа с 10:00 до 20:00 по тбилисскому времени электроэнергию отключат жителям Гудаури и сел Кумлисцихе, Дариали, Цихисдзири, Сетурни, Земо Млета, Закаткари. Подача электроэнергии будет восстановлена сразу же после завершения ремонтных работ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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