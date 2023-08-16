https://sputnik-georgia.ru/20230816/chast-zhiteley-gruzii-ostanetsya-bez-elektrichestva-na-desyat-chasov-281267025.html
Часть жителей Грузии останется без электричества на десять часов
Часть жителей Грузии останется без электричества на десять часов
Подача электроэнергии восстановится уже к вечеру 16.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-16T10:24+0400
2023-08-16T10:24+0400
2023-08-16T11:13+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
гудаури
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/19/263881027_0:296:2047:1447_1920x0_80_0_0_1a3b06463ec4446d3e9a4b397b8c4402.jpg
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Часть жителей Грузии останется без электроэнергии из-за плановых работ компании "Энерго про Джорджиа", сообщает компания. Из-за запланированных восстановительных работ в распределительной сети 16 августа с 10:00 до 20:00 по тбилисскому времени электроэнергию отключат жителям Гудаури и сел Кумлисцихе, Дариали, Цихисдзири, Сетурни, Земо Млета, Закаткари. Подача электроэнергии будет восстановлена сразу же после завершения ремонтных работ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
гудаури
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/19/263881027_0:424:2047:1959_1920x0_80_0_0_8752b9364c8abcb5dd040ea348ae0844.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, гудаури
грузия, новости, общество, тбилиси, гудаури
Часть жителей Грузии останется без электричества на десять часов
10:24 16.08.2023 (обновлено: 11:13 16.08.2023)
Подача электроэнергии восстановится уже к вечеру
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Часть жителей Грузии останется без электроэнергии из-за плановых работ компании "Энерго про Джорджиа", сообщает компания.
Из-за запланированных восстановительных работ в распределительной сети 16 августа с 10:00 до 20:00 по тбилисскому времени электроэнергию отключат жителям Гудаури и сел Кумлисцихе, Дариали, Цихисдзири, Сетурни, Земо Млета, Закаткари.
Подача электроэнергии будет восстановлена сразу же после завершения ремонтных работ.