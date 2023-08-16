https://sputnik-georgia.ru/20230816/chempionat-gruzii-po-driftu-tsentralnaya-trassa-budet-zakryta-tri-dnya-281275896.html

Чемпионат Грузии по дрифту: центральная трасса будет закрыта три дня

Чемпионат Грузии по дрифту: центральная трасса будет закрыта три дня

Автомобилистам придется воспользоваться объездными дорогами 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Движение на отдельных участках центральной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе и дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джихашкари-Чхороцку будет временно запрещено из-за проведения четвертого этапа чемпионата Грузии по дрифту, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог. В частности, речь идет о 330 километре автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Это территория города Зугдиди от пересечения улицы Ниношвили до пересечения улицы Одиши. А также о первом километре автодороги Зугдиди-Джихашкари-Чхороцку. На указанных участках под эгидой Федерации автомобильного спорта Грузии и организаторством BMW Club Georgia запланировано проведение чемпионата. В связи с этим мероприятием 18 августа с 11:00 по местному времени до 21 августа 14:00 передвижение автотранспорта на указанном отрезке дороги будет запрещено. В период запрета автомобили будут двигаться по объездной дороге. В частности, по улицам Ниношвили, Горького, Сартания, Берия (участок трассы Зугдиди-Джихашкари-Чхороцку) и улице Одиши. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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