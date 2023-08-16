https://sputnik-georgia.ru/20230816/chislo-zhertv-pozharov-na-gavayyakh-perevalilo-za-100-281284202.html

Число жертв пожаров на Гавайях перевалило за 100

Число жертв пожаров на Гавайях перевалило за 100

Cмертоносные лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Количество погибших в результате природных пожаров на Гавайях увеличилось до 106 человек, передают власти округа Мауи.Мощные лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды, и усугубляются сильным ветром, который принес ураган "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Ранее губернатор штата Джош Грин сообщал о 101 погибшем.Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.Последствия самых смертоносных в США более чем за 100 лет лесных пожаров на Гавайях >>>Американский президент Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами.Ранее в Пентагоне заявляли, что на помощь местным властям направлены бойцы Нацгвардии и вертолеты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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стихийное бедствие, джо байден, пентагон, гавайи, сша, в мире, происшествия, новости