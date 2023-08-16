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Что происходит на рынке недвижимости Батуми? Последние данные

Что происходит на рынке недвижимости Батуми? Последние данные

Общее число продаж жилья в июле составило 1 162 размером 53 миллиона долларов, говорится в исследовании 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T18:17+0400

2023-08-16T18:17+0400

2023-08-16T18:17+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Повышение спроса на покупку квартир премиум класса и падение интереса к приобретению жилья эконом и среднего класса наблюдаются в Батуми, показало исследование рынка недвижимости в столице Аджарской АР в июле. По данным исследования, спрос на квартиры премиум класса в июле 2023 года вырос на 21% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. А вот спрос на эконом жилье упал, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, на 39% , тогда как спрос на квартиры среднего класса снизился за тот же период на 8%. В то же время число продаж квартир в новом жилищном фонде за указанный период сократилось за указанный период на 21%, а число продаж в старом жилом фонде - на 5%. Общее число продаж в июле составило 1 162 объемом 53 миллиона долларов, что на 20% ниже показателя июля 2022 года. На что растут цены? По данным исследования, цены на 21%, по сравнению с июлем 2022 года, выросли на новый жилищный фонд. Что касается старого жилищного фонда, то стоимость квартир в нем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июле 2023 года, выросли на 9%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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