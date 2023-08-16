https://sputnik-georgia.ru/20230816/eto-opasno-zhiteley-ozurgeti-prizvali-ne-otkryvat-okna--281278750.html

Это опасно! Жителей Озургети призвали не открывать окна

Это опасно! Жителей Озургети призвали не открывать окна

Власти Грузии продолжают борьбу с распространенными вредителями 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T14:53+0400

2023-08-16T14:53+0400

2023-08-16T14:53+0400

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мраморный клоп

мраморные клопы - бедствие в грузии

мраморные клопы

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Специалисты планируют обработать территорию района Озургети специальным "термическим туманом" для борьбы с мраморными клопами, в связи с чем местных жителей призвали держать двери и окна домов закрытыми, и не выходить на улицу. Мраморные клопы появились в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов и кукурузы. По информации мэрии, сотрудники Национального агентства продовольствия начнут обработку с помощью технологии термического тумана 16 августа в 22:00 по местному времени. Для борьбы с мраморными клопами правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий. Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

озургети

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грузия, новости, общество, озургети, мраморный клоп, мраморные клопы - бедствие в грузии, мраморные клопы