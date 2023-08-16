Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Карикатуры
https://sputnik-georgia.ru/20230816/gruzinskoe-vino-pod-kontrolem-281289571.html
Грузинское вино под контролем
Грузинское вино под контролем
Вино, которое является одной из визитных карточек Грузии, находится под пристальным вниманием. Вернее, его качество 16.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-16T20:42+0400
2023-08-16T20:48+0400
карикатуры
грузинское вино
вино и виноделие грузии
виноделие
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/10/281288851_76:0:1280:677_1920x0_80_0_0_409a5a0bc944621a61713e7d292111a6.jpg
За первые шесть месяцев 2023 года Национальное агентство вина проверило 83 компании, 12 из которых затем были лишены лицензии. Как оказалось, 12 из 280 образцов вина не соответствовали стандартам.Агентство ведет регулярный контроль качества грузинского вина, чтобы этот алкогольный напиток был конкурентоспособным как в Грузии, так и за рубежом.В 2022 году экспорт вина из Грузии побил рекорды – около 103 миллионов литров стоимостью 252,5 миллиона долларов. Грузинское вино было отправлено в 66 стран мира.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/10/281288851_377:0:1280:677_1920x0_80_0_0_f77514825c16192ec40cc2c9577a1237.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноделие, мультимедиа
грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноделие, мультимедиа

Грузинское вино под контролем

20:42 16.08.2023 (обновлено: 20:48 16.08.2023)
© SputnikДегустируйте вино правильно!
Дегустируйте вино правильно! - Sputnik Грузия, 1920, 16.08.2023
© Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
Вино, которое является одной из визитных карточек Грузии, находится под пристальным вниманием. Вернее, его качество
За первые шесть месяцев 2023 года Национальное агентство вина проверило 83 компании, 12 из которых затем были лишены лицензии. Как оказалось, 12 из 280 образцов вина не соответствовали стандартам.
Агентство ведет регулярный контроль качества грузинского вина, чтобы этот алкогольный напиток был конкурентоспособным как в Грузии, так и за рубежом.
В 2022 году экспорт вина из Грузии побил рекорды – около 103 миллионов литров стоимостью 252,5 миллиона долларов. Грузинское вино было отправлено в 66 стран мира.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0