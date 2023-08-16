https://sputnik-georgia.ru/20230816/gruzinskoe-vino-pod-kontrolem-281289571.html

Грузинское вино под контролем

Грузинское вино под контролем

Вино, которое является одной из визитных карточек Грузии, находится под пристальным вниманием. Вернее, его качество 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T20:42+0400

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грузинское вино

вино и виноделие грузии

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За первые шесть месяцев 2023 года Национальное агентство вина проверило 83 компании, 12 из которых затем были лишены лицензии. Как оказалось, 12 из 280 образцов вина не соответствовали стандартам.Агентство ведет регулярный контроль качества грузинского вина, чтобы этот алкогольный напиток был конкурентоспособным как в Грузии, так и за рубежом.В 2022 году экспорт вина из Грузии побил рекорды – около 103 миллионов литров стоимостью 252,5 миллиона долларов. Грузинское вино было отправлено в 66 стран мира.

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грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноделие, мультимедиа