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Грузинское вино под контролем
Грузинское вино под контролем
Вино, которое является одной из визитных карточек Грузии, находится под пристальным вниманием. Вернее, его качество 16.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-16T20:42+0400
2023-08-16T20:42+0400
2023-08-16T20:48+0400
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вино и виноделие грузии
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За первые шесть месяцев 2023 года Национальное агентство вина проверило 83 компании, 12 из которых затем были лишены лицензии. Как оказалось, 12 из 280 образцов вина не соответствовали стандартам.Агентство ведет регулярный контроль качества грузинского вина, чтобы этот алкогольный напиток был конкурентоспособным как в Грузии, так и за рубежом.В 2022 году экспорт вина из Грузии побил рекорды – около 103 миллионов литров стоимостью 252,5 миллиона долларов. Грузинское вино было отправлено в 66 стран мира.
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грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноделие, мультимедиа
грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноделие, мультимедиа
Грузинское вино под контролем
20:42 16.08.2023 (обновлено: 20:48 16.08.2023)
Вино, которое является одной из визитных карточек Грузии, находится под пристальным вниманием. Вернее, его качество
За первые шесть месяцев 2023 года Национальное агентство вина проверило 83 компании, 12 из которых затем были лишены лицензии. Как оказалось, 12 из 280 образцов вина не соответствовали стандартам.
Агентство ведет регулярный контроль качества грузинского вина, чтобы этот алкогольный напиток был конкурентоспособным как в Грузии, так и за рубежом.
В 2022 году экспорт вина из Грузии побил рекорды – около 103 миллионов литров стоимостью 252,5 миллиона долларов. Грузинское вино было отправлено в 66 стран мира.