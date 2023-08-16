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У Грузии экономика сильнее Молдовы и Украины – лидер "Грузинской мечты"

У Грузии экономика сильнее Молдовы и Украины – лидер "Грузинской мечты"

С экономической точки зрения Украина и Молдова находятся в сложной ситуации, заявил Кобахидзе 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T21:22+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. У Грузии экономика сильнее Молдовы и Украины и ей не нужна помощь, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Европейская Комиссия приняла решение перенаправить 135 миллионов евро, первоначально предназначавшихся для межрегиональных программ, связанных с Россией и Беларусью, на усиление сотрудничества с Украиной и Молдовов. Грузия не должна завидовать выделению средств Молдове и Украине, так как они больше нуждаются в средствах, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. "Когда эти средства выделяются Еврокомиссией, это абсолютно здоровое событие. Экономические проблемы в Украине и Молдове нужно компенсировать, и мы, конечно, не должны этому завидовать", - отметил Кобахидзе.Реальный экономический рост в Грузии в июне 2023 года составил 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-июне 2023 года составил 7,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, молдова, украина, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, новости