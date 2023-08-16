https://sputnik-georgia.ru/20230816/gruziya-ne-dolzhna-zavidovat-moldove-i-ukraine--lider-gruzinskoy-mechty-281291478.html
У Грузии экономика сильнее Молдовы и Украины – лидер "Грузинской мечты"
У Грузии экономика сильнее Молдовы и Украины – лидер "Грузинской мечты"
С экономической точки зрения Украина и Молдова находятся в сложной ситуации, заявил Кобахидзе 16.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-16T21:22+0400
2023-08-16T21:22+0400
2023-08-16T22:09+0400
политика
грузия
молдова
украина
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
еврокомиссия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/14/275063490_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_01d0f168da2abf7883527ab21c769c6c.jpg
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. У Грузии экономика сильнее Молдовы и Украины и ей не нужна помощь, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Европейская Комиссия приняла решение перенаправить 135 миллионов евро, первоначально предназначавшихся для межрегиональных программ, связанных с Россией и Беларусью, на усиление сотрудничества с Украиной и Молдовов. Грузия не должна завидовать выделению средств Молдове и Украине, так как они больше нуждаются в средствах, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. "Когда эти средства выделяются Еврокомиссией, это абсолютно здоровое событие. Экономические проблемы в Украине и Молдове нужно компенсировать, и мы, конечно, не должны этому завидовать", - отметил Кобахидзе.Реальный экономический рост в Грузии в июне 2023 года составил 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-июне 2023 года составил 7,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
молдова
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/14/275063490_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fabb0c42106fc0c80ac892a5010d3ff0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, молдова, украина, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, новости
политика, грузия, молдова, украина, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, новости
У Грузии экономика сильнее Молдовы и Украины – лидер "Грузинской мечты"
21:22 16.08.2023 (обновлено: 22:09 16.08.2023)
С экономической точки зрения Украина и Молдова находятся в сложной ситуации, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. У Грузии экономика сильнее Молдовы и Украины и ей не нужна помощь, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Европейская Комиссия приняла решение перенаправить 135 миллионов евро, первоначально предназначавшихся для межрегиональных программ, связанных с Россией и Беларусью, на усиление сотрудничества с Украиной и Молдовов.
"Только за эти два года разница между нашей экономикой и экономикой Молдовы увеличилась на 8 млрд долларов. Это огромная разница, которую мы будем иметь с Молдовой в конце года. Это тяжелейший удар для Молдовы, ее экономика находится в худшем состоянии, поэтому его необходимо компенсировать. Что касается Украины, то в Украине в прошлом году был экономический спад более 30%, а первый квартал этого года (второй не знаю) минус 10%" - отметил Кобахидзе.
Грузия не должна завидовать выделению средств Молдове и Украине, так как они больше нуждаются в средствах, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
"Когда эти средства выделяются Еврокомиссией, это абсолютно здоровое событие. Экономические проблемы в Украине и Молдове нужно компенсировать, и мы, конечно, не должны этому завидовать", - отметил Кобахидзе.
Реальный экономический рост в Грузии в июне 2023 года составил 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-июне 2023 года составил 7,6%.