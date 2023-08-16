https://sputnik-georgia.ru/20230816/ischenko-o-nasilnoy-mobilizatsii-na-ukraine-goneniyakh-na-upts-i-pereimenovanii-pridnestrovya-281268425.html

Ищенко о насильной мобилизации на Украине, гонениях на УПЦ и переименовании Приднестровья

Ищенко о насильной мобилизации на Украине, гонениях на УПЦ и переименовании Приднестровья

Для восполнения потерь Зеленскому нужно ежемесячно 50 тысяч человек. Именно поэтому было принято решение сменить всех областных военкомов на Украине 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T11:07+0400

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В Киеве уверены, что это даст новый толчок массовой мобилизации. Однако мобилизационный и военный потенциал Украины постепенно иссякает. Подробнее смотрите в нашем новом выпуске программы "Честная аналитика" с Ростиславом Ищенко на канале "Sputnik на русском".

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