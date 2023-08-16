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Ищенко о насильной мобилизации на Украине, гонениях на УПЦ и переименовании Приднестровья
Ищенко о насильной мобилизации на Украине, гонениях на УПЦ и переименовании Приднестровья
Для восполнения потерь Зеленскому нужно ежемесячно 50 тысяч человек. Именно поэтому было принято решение сменить всех областных военкомов на Украине 16.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-16T11:07+0400
2023-08-16T11:07+0400
2023-08-16T11:07+0400
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В Киеве уверены, что это даст новый толчок массовой мобилизации. Однако мобилизационный и военный потенциал Украины постепенно иссякает. Подробнее смотрите в нашем новом выпуске программы "Честная аналитика" с Ростиславом Ищенко на канале "Sputnik на русском".
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мультимедиа, видео, sputnik, украина, киев, видео
мультимедиа, видео, sputnik, украина, киев, видео
Ищенко о насильной мобилизации на Украине, гонениях на УПЦ и переименовании Приднестровья
Для восполнения потерь Зеленскому нужно ежемесячно 50 тысяч человек. Именно поэтому было принято решение сменить всех областных военкомов на Украине
В Киеве уверены, что это даст новый толчок массовой мобилизации. Однако мобилизационный и военный потенциал Украины постепенно иссякает.
Подробнее смотрите в нашем новом выпуске программы "Честная аналитика" с Ростиславом Ищенко на канале "Sputnik на русском".