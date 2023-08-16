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Катер в Батуми переехал купавшегося в море мужчину
Катер в Батуми переехал купавшегося в море мужчину
Мужчину достали из моря в бессознательном состоянии, сообщают очевидцы 16.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-16T20:19+0400
2023-08-16T20:19+0400
2023-08-16T20:22+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Прогулочный катер в Батуми переехал купавшегося в море молодого мужчину, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на издание "Батумелеби".По словам очевидцев, мужчину достали из моря в бессознательном состоянии. На голове у него была рана.Пострадавший доставлен в больницу бригадой скорой помощи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, батуми, новости, грузия
Катер в Батуми переехал купавшегося в море мужчину
20:19 16.08.2023 (обновлено: 20:22 16.08.2023)
Мужчину достали из моря в бессознательном состоянии, сообщают очевидцы
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Прогулочный катер в Батуми переехал купавшегося в море молодого мужчину, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на издание "Батумелеби".
По словам
очевидцев, мужчину достали из моря в бессознательном состоянии. На голове у него была рана.
Пострадавший доставлен в больницу бригадой скорой помощи.