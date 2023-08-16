https://sputnik-georgia.ru/20230816/kater-v-batumi-pereekhal-kupavshegosya-v-more-muzhchinu-281288325.html

Катер в Батуми переехал купавшегося в море мужчину

Катер в Батуми переехал купавшегося в море мужчину

Мужчину достали из моря в бессознательном состоянии, сообщают очевидцы 16.08.2023, Sputnik Грузия

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происшествия

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Прогулочный катер в Батуми переехал купавшегося в море молодого мужчину, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на издание "Батумелеби".По словам очевидцев, мужчину достали из моря в бессознательном состоянии. На голове у него была рана.Пострадавший доставлен в больницу бригадой скорой помощи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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