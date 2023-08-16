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"Хроники Иберии": в Грузии создают первый историко-мифологический комикс
"Хроники Иберии": в Грузии создают первый историко-мифологический комикс
Цель проекта – показать молодежи в приемлемом для нее форме богатый эпос страны 16.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-16T19:39+0400
2023-08-16T19:39+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Компания Ray11 работает над первым в Грузии историко-мифологическим комиксом "Хроники Иберии", сообщает телеканал "Рустави 2". Компания Ray11 превратила известных сказочных, мифологических или исторических героев в персонажей из комиксов. Цель проекта – показать молодежи в приемлемом для нее форме богатый эпос страны. Во время работы над комиксом были созданы "Королевства Очопинтре" и "Копала", которые охватывают разные уголки Грузии и объединены в мир "Хроник Иберии". Рассказ о жизнях персонажей, полных приключений, изображен в ярких и красочных рисунках. В проекте задействованы сценаристы, художники, а для правдоподобности и точности также и историки. Параллельно комиксу идут работы по созданию анимационных фильмов "Алуда Кетелаури" и "Сага Иберии". Так, персонажи из комикса перенесутся и оживут в анимации, чтобы рассказать молодежи истории из древних грузинских легенд, баллад и мифов. Новые серии "Хроник Иберии" будут выходить раз в два месяца. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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комиксы, грузия, культура, новости
комиксы, грузия, культура, новости

"Хроники Иберии": в Грузии создают первый историко-мифологический комикс

19:39 16.08.2023
© Courtesy of Ray Eleven AgencyКомиксы и другие проекты Ray Eleven Agency
Комиксы и другие проекты Ray Eleven Agency - Sputnik Грузия, 1920, 16.08.2023
© Courtesy of Ray Eleven Agency
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Цель проекта – показать молодежи в приемлемом для нее форме богатый эпос страны
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Компания Ray11 работает над первым в Грузии историко-мифологическим комиксом "Хроники Иберии", сообщает телеканал "Рустави 2".
Компания Ray11 превратила известных сказочных, мифологических или исторических героев в персонажей из комиксов. Цель проекта – показать молодежи в приемлемом для нее форме богатый эпос страны.
Во время работы над комиксом были созданы "Королевства Очопинтре" и "Копала", которые охватывают разные уголки Грузии и объединены в мир "Хроник Иберии".
© Courtesy of Ray Eleven AgencyКомиксы и другие проекты Ray Eleven Agency
Комиксы и другие проекты Ray Eleven Agency - Sputnik Грузия, 1920, 16.08.2023
Комиксы и другие проекты Ray Eleven Agency
© Courtesy of Ray Eleven Agency
Рассказ о жизнях персонажей, полных приключений, изображен в ярких и красочных рисунках. В проекте задействованы сценаристы, художники, а для правдоподобности и точности также и историки.
Параллельно комиксу идут работы по созданию анимационных фильмов "Алуда Кетелаури" и "Сага Иберии". Так, персонажи из комикса перенесутся и оживут в анимации, чтобы рассказать молодежи истории из древних грузинских легенд, баллад и мифов.
Новые серии "Хроник Иберии" будут выходить раз в два месяца.
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