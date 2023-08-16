https://sputnik-georgia.ru/20230816/muzhchina-na-kotorogo-naekhal-vodnyy-skuter-skonchalsya-281295965.html

Мужчина, на которого в Батуми наехал водный скутер, скончался

Мужчина, на которого в Батуми наехал водный скутер, скончался

У 25-летнего пострадавшего была серьезная травма головы 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T23:10+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Молодой мужчина, в которого в море в курортном Батуми (регион Аджария) врезался водный скутер, скончался от полученной травмы, сообщает телеканал "Рустави 2".После столкновения со скутером парня достали из моря в бессознательном состоянии. По информации врачей, у пострадавшего была серьезная травма головы.Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей нарушение правил безопасности или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или канатного транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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