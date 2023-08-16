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Мужчина, на которого в Батуми наехал водный скутер, скончался
Мужчина, на которого в Батуми наехал водный скутер, скончался
У 25-летнего пострадавшего была серьезная травма головы 16.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-16T23:10+0400
2023-08-16T23:10+0400
2023-08-16T23:44+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Молодой мужчина, в которого в море в курортном Батуми (регион Аджария) врезался водный скутер, скончался от полученной травмы, сообщает телеканал "Рустави 2".После столкновения со скутером парня достали из моря в бессознательном состоянии. По информации врачей, у пострадавшего была серьезная травма головы.Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей нарушение правил безопасности или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или канатного транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, батуми, новости, грузия
происшествия, батуми, новости, грузия
Мужчина, на которого в Батуми наехал водный скутер, скончался
23:10 16.08.2023 (обновлено: 23:44 16.08.2023)
У 25-летнего пострадавшего была серьезная травма головы
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Молодой мужчина, в которого в море в курортном Батуми (регион Аджария) врезался водный скутер, скончался от полученной травмы, сообщает телеканал "Рустави 2".
По имеющейся информации, 25-летний мужчина вышел в море на гидроскутере со своим другом. "Один из них спрыгнул со скутера, другой не увидел этого и, к сожалению, наехал на него", – рассказал очевидец.
После столкновения со скутером парня достали из моря в бессознательном состоянии. По информации врачей, у пострадавшего была серьезная травма головы.
Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей нарушение правил безопасности или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или канатного транспорта.