https://sputnik-georgia.ru/20230816/o-legendarnoy-pevitse-nani-bregvadze-snimayut-dokumentalnyy-film-281275168.html

О легендарной певице Нани Брегвадзе снимают документальный фильм

О легендарной певице Нани Брегвадзе снимают документальный фильм

В съемках фильма участвует дирижер, маэстро Николоз Рачвели 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T13:17+0400

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нани брегвадзе

николоз рачвели

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. О легенде грузинской эстрады Нани Брегвадзе снимают документальный фильм, кадр со съемочного процесса выложил грузинский дирижер, маэстро Николоз Рачвели. В кадре Рачвели играет на фортепиано, а Нани Брегвадзе сидит рядом и, судя по всему, поет. О других подробностях документального фильма пока неизвестно. Нани Брегвадзе родилась 21 июля 1938 года в Тбилиси, в семье, в которой пели почти все – прабабушка, тетя, мама, сестры и брат. С шести лет Брегвадзе пела русские романсы и песни. В 1961 году она закончила Тбилисскую государственную консерваторию им. Вано Сараджишвили. Сценическую деятельность начала в 1956 году. В 1959-1964 годах была солисткой ансамбля "Реро", после этого 15 лет пела в ансамбле "Орэра", а с 1980 года начала сольную карьеру. Артистка также снималась в фильмах "Орэра, полный вперед!", "Ожерелье для моей любимой", "Голубые города". Песни в ее исполнении звучат в фильмах "Дата Туташхия", "Мелодии Верийского квартала", "Встреча в горах" и многих других. Награждена званиями народной артистки Грузии и СССР. В ее репертуаре широко известные песни и романсы: "Ожидание", "Потерянная любовь", "Где же был ты, мой любимый", "Я помню вальса звук", "Только раз бывает в жизни встреча".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, нани брегвадзе, николоз рачвели