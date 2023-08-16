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Премьер Грузии отправился в Израиль
Премьер Грузии отправился в Израиль
Гарибашвили отправился в Израиль вместе с делегацией 16.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-16T15:19+0400
2023-08-16T15:19+0400
2023-08-16T15:27+0400
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с визитом в Израиль, сообщает пресс-служба администрации правительства. В рамках визита глава грузинского правительства встретится со своим израильским коллегой – премьер-министром Биньямином Нетаньяху. По информации пресс-службы администрации, Гарибашвили отправился в Израиль вместе с делегацией. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ираклий гарибашвили, израиль, политика, грузия, новости, тбилиси, биньямин нетаньяху
ираклий гарибашвили, израиль, политика, грузия, новости, тбилиси, биньямин нетаньяху
Премьер Грузии отправился в Израиль
15:19 16.08.2023 (обновлено: 15:27 16.08.2023)
Гарибашвили отправился в Израиль вместе с делегацией
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с визитом в Израиль, сообщает пресс-служба администрации правительства.
В рамках визита глава грузинского правительства встретится со своим израильским коллегой – премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
По информации пресс-службы администрации, Гарибашвили отправился в Израиль вместе с делегацией.
Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма.