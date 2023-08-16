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Сколько денег переводят мигранты в Грузию – новая статистика
Сколько денег переводят мигранты в Грузию – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию за первые семь месяцев 2023 года лидером является Россия 16.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-16T09:01+0400
2023-08-16T09:01+0400
2023-08-16T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2023 года вырос на 27,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 668,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые семь месяцев 2023 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 1 122,1 миллиона долларов – 44,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия лидирует по объему переводов в июлеДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июле 2023 года снизились на 1,6% по сравнению с июлем прошлого года и составили 301,1 миллиона долларов.В июле из России перечислено 73,8 миллиона долларов – 24,5% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в июле 2023 года поступило денежных переводов на 26,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ июле из Грузии за границу перевели 28,4 миллиона долларов, что на 2,5% больше, чем за тот же месяц 2022 года.За семь месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 201 миллион долларов, что на 8,4% больше, чем за тот же период 2022 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, статистика, национальный банк грузии, денежные переводы
грузия, новости, экономика, статистика, национальный банк грузии, денежные переводы
Сколько денег переводят мигранты в Грузию – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию за первые семь месяцев 2023 года лидером является Россия
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2023 года вырос на 27,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 668,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за первые семь месяцев 2023 года лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-июль 2023 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Россия
1 195,9
40,7
Италия
295,2
20,9
США
236,8
34,5
Греция
138,6
7,9
Израиль
124,6
11,3
По данным Национального банка
, из России за отчетный период поступило около 1 122,1 миллиона долларов – 44,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Россия лидирует по объему переводов в июле
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июле 2023 года снизились на 1,6% по сравнению с июлем прошлого года и составили 301,1 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за июль 2023 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Россия
73,8
-26,6
Италия
45,3
26,1
США
40,0
40,1
Греция
21,6
12,9
Германия
20,5
40,3
В июле из России перечислено 73,8 миллиона долларов – 24,5% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в июле 2023 года поступило денежных переводов на 26,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В июле из Грузии за границу перевели 28,4 миллиона долларов, что на 2,5% больше, чем за тот же месяц 2022 года.
За семь месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 201 миллион долларов, что на 8,4% больше, чем за тот же период 2022 года.