https://sputnik-georgia.ru/20230816/skolko-deneg-perevodyat-migranty-v-gruziyu--novaya-statistika-281262900.html

Сколько денег переводят мигранты в Грузию – новая статистика

Сколько денег переводят мигранты в Грузию – новая статистика

По объему денежных переводов в Грузию за первые семь месяцев 2023 года лидером является Россия 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2023 года вырос на 27,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 668,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые семь месяцев 2023 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 1 122,1 миллиона долларов – 44,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия лидирует по объему переводов в июлеДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июле 2023 года снизились на 1,6% по сравнению с июлем прошлого года и составили 301,1 миллиона долларов.В июле из России перечислено 73,8 миллиона долларов – 24,5% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в июле 2023 года поступило денежных переводов на 26,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ июле из Грузии за границу перевели 28,4 миллиона долларов, что на 2,5% больше, чем за тот же месяц 2022 года.За семь месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 201 миллион долларов, что на 8,4% больше, чем за тот же период 2022 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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