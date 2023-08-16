https://sputnik-georgia.ru/20230816/stalo-izvestno-kto-iz-operatorov-mobilnoy-svyazi-v-gruzii-vnedrit-5g-281286418.html

Стало известно, кто из операторов мобильной связи в Грузии внедрит 5G

Стало известно, кто из операторов мобильной связи в Грузии внедрит 5G

Компания приобрела лицензию за 2,6 миллиона лари 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T18:38+0400

2023-08-16T18:38+0400

2023-08-16T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Компания Cellfie Mobile, заменившая на грузинском рынке оператора мобильной связи "Билайн", приобрела лицензию на пользование частотой для внедрения технологии 5G. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии объявила аукцион для получения необходимой частоты для внедрения 5G-интернета в июле. Среди прочего, аукцион предполагает также появление в Грузии виртуальных мобильных операторов. Компания приобрела лицензию за 2,6 миллиона лари. Ей предстоит принять участие в ряде аукционов. Между тем два крупнейших операторов мобильной связи Грузии "Силкнет" и "Магтиком" отказались участвовать в аукционе. У компании Cellfie Mobile более 1 миллиона абонентов – 928 тысяч из них используют мобильный Интернет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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