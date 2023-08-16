https://sputnik-georgia.ru/20230816/tamozhenniki-izyali-desyatki-tysyach-kontrabandnykh-sigaret-na-granitse-gruzii-s-turtsiey-281281786.html

Таможенники изъяли десятки тысяч контрабандных сигарет на границе Грузии с Турцией

Таможенники изъяли десятки тысяч контрабандных сигарет на границе Грузии с Турцией

Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T15:39+0400

2023-08-16T15:39+0400

2023-08-16T15:39+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Незадекларированные сигареты в крупном размере изъяты грузинскими таможенниками на ТПП "Сарпи" и "Вале" (грузино-турецкая граница – ред.) по данным за последний месяц, сообщает Служба доходов министерства финансов Грузии. По информации ведомства, в результате детального осмотра как граждан разных стран, так их багажа и транспортных средств, находящихся под их управлением, в общей сложности обнаружили 45 445 штук незадекларированных сигарет. Согласно Таможенному кодексу Грузии, у правонарушителей конфисковали продукцию. Им в качестве штрафа пришлось заплатить тысячу лари (384,6 доллара). Кроме того, у восьмерых правонарушителей отобрали контрабандный товар, а так как нарушение было повторным, то каждый из них был оштрафован на сумму 3 тысячи лари (почти 1,2 тысячи долларов). Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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контрабанда, грузия, новости, турция, тпп "сарпи", происшествия