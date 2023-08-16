https://sputnik-georgia.ru/20230816/ushel-iz-zhizni-legendarnyy-gruzinskiy-regbist-besarion-liluashvili-281283024.html

Ушел из жизни легендарный грузинский регбист Бесарион Лилуашвили

Ушел из жизни легендарный грузинский регбист Бесарион Лилуашвили

Лилуашвили – представитель первого поколения грузинского регби 16.08.2023, Sputnik Грузия

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2023-08-16T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Легендарный грузинский регбист Бесарион Лилуашвили скончался в возрасте 69 лет, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи страны. Минкульт выразил соболезнования близким и друзьям Лилуашвили, отметив, что министерство особенно ценит вклад выдающегося спортсмена в развитие регби в Грузии. Бесарион Лилуашвили – представитель первого поколения грузинского регби. За свою карьеру он выступал в "Айя", "Локомотиве" и "Чохатаури" Кутаиси. Бесарион Лилуашвили был трехкратным (1987, 1988, 1989) чемпионом СССР и двукратным бронзовым призером (1981, 1985). Также Лилуашвили двукратный серебряный (1986-87, 1988-89) и двукратный бронзовый (1981, 1983) обладатель Кубка Наций. В 1989-1990 годах провел три матча за сборную Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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