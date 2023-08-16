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Ушел из жизни легендарный грузинский регбист Бесарион Лилуашвили
Ушел из жизни легендарный грузинский регбист Бесарион Лилуашвили
Лилуашвили – представитель первого поколения грузинского регби 16.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-16T17:00+0400
2023-08-16T17:00+0400
2023-08-16T17:00+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Легендарный грузинский регбист Бесарион Лилуашвили скончался в возрасте 69 лет, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи страны. Минкульт выразил соболезнования близким и друзьям Лилуашвили, отметив, что министерство особенно ценит вклад выдающегося спортсмена в развитие регби в Грузии. Бесарион Лилуашвили – представитель первого поколения грузинского регби. За свою карьеру он выступал в "Айя", "Локомотиве" и "Чохатаури" Кутаиси. Бесарион Лилуашвили был трехкратным (1987, 1988, 1989) чемпионом СССР и двукратным бронзовым призером (1981, 1985). Также Лилуашвили двукратный серебряный (1986-87, 1988-89) и двукратный бронзовый (1981, 1983) обладатель Кубка Наций. В 1989-1990 годах провел три матча за сборную Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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регби, грузия, новости, кто ушел из жизни в 2023 году?, кто ушел в 2023 году, спорт
регби, грузия, новости, кто ушел из жизни в 2023 году?, кто ушел в 2023 году, спорт
Ушел из жизни легендарный грузинский регбист Бесарион Лилуашвили
Лилуашвили – представитель первого поколения грузинского регби
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Легендарный грузинский регбист Бесарион Лилуашвили скончался в возрасте 69 лет, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи страны.
Минкульт выразил соболезнования близким и друзьям Лилуашвили, отметив, что министерство особенно ценит вклад выдающегося спортсмена в развитие регби в Грузии.
Бесарион Лилуашвили – представитель первого поколения грузинского регби. За свою карьеру он выступал в "Айя", "Локомотиве" и "Чохатаури" Кутаиси.
Бесарион Лилуашвили был трехкратным (1987, 1988, 1989) чемпионом СССР и двукратным бронзовым призером (1981, 1985). Также Лилуашвили двукратный серебряный (1986-87, 1988-89) и двукратный бронзовый (1981, 1983) обладатель Кубка Наций.
В 1989-1990 годах провел три матча за сборную Грузии.