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В Грузии планируется восстановление средневековой крепости Бочорма
В Грузии планируется восстановление средневековой крепости Бочорма
Комплекс состоит из замка и купольной двенадцатиугольной церкви 16.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-16T14:11+0400
2023-08-16T14:11+0400
2023-08-16T14:11+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Восстановительные работы запланированы в средневековом архитектурном комплексе-крепости Бочорма в Восточной Грузии, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии. Крепость Бочорма – средневековый архитектурный комплекс, расположенный в Тианетском муниципалитете, на высокой горе у реки Иори. Он состоит из замка и купольной двенадцатиугольной церкви, датируемой X веком, а также еще одной небольшой зальной церкви и некоторых других вспомогательных сооружений. В ведомстве отмечают, что для восстановительных работ сначала необходимо провести исследовательские работы. Для этого на данный момент эксперты отмечают самые поврежденные места памятника культурного наследия. Также Национальное агентство охраны культурного наследия завершило масштабный проект по расчистке периметра комплекса-крепости от деревьев и растений, которые могли повредить памятнику культурного наследия.История крепости Древняя крепость Бочорма расположена на горной вершине на высоте более 1 300 метров над уровнем моря в ущелье реки Иори (регион Кахети) на трассе Уджарма-Тианети. Первоначально она называлась "Мать-крепость" (Деда-цихе), затем Вечорма и, наконец, Бочорма. В X веке крепость Бочорма была важным политическим центром Кахетинского царства. Сегодня это древнее сооружение в руинах. В лучшие времена крепость представляла собой весьма серьезную силу. Во времена грузинского царя Ираклия II крепость была восстановлена и защищала подходы к региону вплоть до конца XVIII века. Крепость Бочорма состояла из двух частей – внешней и внутренней. Во внутренней части сохранилась церковь Святого Георгия (X век), где на стенах можно увидеть фрагменты росписи, датируемые XII веком, и иконостас XVIII века. Также там можно встретить остатки других построек хозяйственного и оборонительного назначения. Развалины внешней части крепости дошли до нас в виде разрушившихся стен и башен, с которых открывается впечатляющий вид на окрестности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, культура, восточная грузия, кахети, национальное агентство охраны культурного наследия
новости, грузия, культура, восточная грузия, кахети, национальное агентство охраны культурного наследия
В Грузии планируется восстановление средневековой крепости Бочорма
Комплекс состоит из замка и купольной двенадцатиугольной церкви
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Восстановительные работы запланированы в средневековом архитектурном комплексе-крепости Бочорма в Восточной Грузии, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.
Крепость Бочорма – средневековый архитектурный комплекс, расположенный в Тианетском муниципалитете, на высокой горе у реки Иори. Он состоит из замка и купольной двенадцатиугольной церкви, датируемой X веком, а также еще одной небольшой зальной церкви и некоторых других вспомогательных сооружений.
В ведомстве отмечают, что для восстановительных работ сначала необходимо провести исследовательские работы. Для этого на данный момент эксперты отмечают самые поврежденные места памятника культурного наследия.
Также Национальное агентство охраны культурного наследия завершило масштабный проект по расчистке периметра комплекса-крепости от деревьев и растений, которые могли повредить памятнику культурного наследия.
История крепости
Древняя крепость Бочорма расположена на горной вершине на высоте более 1 300 метров над уровнем моря в ущелье реки Иори (регион Кахети) на трассе Уджарма-Тианети. Первоначально она называлась "Мать-крепость" (Деда-цихе), затем Вечорма и, наконец, Бочорма.
В X веке крепость Бочорма была важным политическим центром Кахетинского царства. Сегодня это древнее сооружение в руинах. В лучшие времена крепость представляла собой весьма серьезную силу. Во времена грузинского царя Ираклия II крепость была восстановлена и защищала подходы к региону вплоть до конца XVIII века.
Крепость Бочорма состояла из двух частей – внешней и внутренней. Во внутренней части сохранилась церковь Святого Георгия (X век), где на стенах можно увидеть фрагменты росписи, датируемые XII веком, и иконостас XVIII века. Также там можно встретить остатки других построек хозяйственного и оборонительного назначения.
Развалины внешней части крепости дошли до нас в виде разрушившихся стен и башен, с которых открывается впечатляющий вид на окрестности.