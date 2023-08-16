https://sputnik-georgia.ru/20230816/v-gruzii-za-dva-mesyatsa-utonuli-22-cheloveka--281284685.html

В Грузии за два месяца утонули 22 человека

В Грузии за два месяца утонули 22 человека

Спасателям удалось спасти 67 человек, тонущих в море, реках, озерах и в бассейнах 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T18:00+0400

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море

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

новости

грузия

происшествия

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Двадцать два человека утонули в воде в Грузии в период с 1 июня по 23 июля текущего года, среди них девять несовершеннолетних, сообщает телеканал PalitraNews. За отчетный период три человека утонули в море, в том числе два несовершеннолетних, в реке утонули 12 человек, среди них пять несовершеннолетних, в озере – 6 человек, в том числе один несовершеннолетний. Кроме того, один несовершеннолетний утонул в бассейне, передает телеканал. Также, по информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, с 1 июня по 23 июля включительно спасателям удалось спасти 67 человек, тонущих в море, реках, озерах и в бассейнах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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море, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, новости, грузия, происшествия