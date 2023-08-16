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В Грузии за два месяца утонули 22 человека
В Грузии за два месяца утонули 22 человека
Спасателям удалось спасти 67 человек, тонущих в море, реках, озерах и в бассейнах 16.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-16T18:00+0400
2023-08-16T18:00+0400
2023-08-16T18:00+0400
море
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
новости
грузия
происшествия
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Двадцать два человека утонули в воде в Грузии в период с 1 июня по 23 июля текущего года, среди них девять несовершеннолетних, сообщает телеканал PalitraNews. За отчетный период три человека утонули в море, в том числе два несовершеннолетних, в реке утонули 12 человек, среди них пять несовершеннолетних, в озере – 6 человек, в том числе один несовершеннолетний. Кроме того, один несовершеннолетний утонул в бассейне, передает телеканал. Также, по информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, с 1 июня по 23 июля включительно спасателям удалось спасти 67 человек, тонущих в море, реках, озерах и в бассейнах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
море, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, новости, грузия, происшествия
море, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, новости, грузия, происшествия
В Грузии за два месяца утонули 22 человека
Спасателям удалось спасти 67 человек, тонущих в море, реках, озерах и в бассейнах
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Двадцать два человека утонули в воде в Грузии в период с 1 июня по 23 июля текущего года, среди них девять несовершеннолетних, сообщает телеканал PalitraNews.
За отчетный период три человека утонули в море, в том числе два несовершеннолетних, в реке утонули 12 человек, среди них пять несовершеннолетних, в озере – 6 человек, в том числе один несовершеннолетний.
Кроме того, один несовершеннолетний утонул в бассейне, передает
телеканал.
Также, по информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, с 1 июня по 23 июля включительно спасателям удалось спасти 67 человек, тонущих в море, реках, озерах и в бассейнах.