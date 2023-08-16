https://sputnik-georgia.ru/20230816/vpervye-v-istorii-rossiyskaya-luna-25-vyshla-na-orbitu-sputnika-zemli-281287278.html

Впервые в истории: российская "Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли

Впервые в истории: российская "Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли

Главная цель аппарата – осуществление контактных исследований лунного грунта на наличие льда 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T23:34+0400

2023-08-16T23:34+0400

2023-08-16T23:34+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Впервые в истории современной РФ российский космический аппарат "Луна-25" вышел на орбиту спутника Земли – все системы работают в штатном режиме, связь с ним устойчивая, сообщает "Роскосмос". Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти полвека российской лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Ожидается, что "Луна-25" станет первым аппаратом, совершившим мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности."Автоматическая станция "Луна-25", созданная в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), вышла на орбиту искусственного спутника Луны", – говорится в сообщении ведомства.Посадка "Луны-25" ожидается 21 августа, уточнили в госкорпорации. Главная цель – осуществление контактных исследований лунного грунта на наличие льда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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