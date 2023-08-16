https://sputnik-georgia.ru/20230816/vzryv-na-predpriyatii-v-dominikane-chislo-zhertv-dostiglo-25--281290986.html

Взрыв на предприятии в Доминикане: число жертв достигло 25

Взрыв на предприятии в Доминикане: число жертв достигло 25

В результате происшествия полностью разрушены три здания 16.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Количество погибших в результате пожара и взрыва в Сан-Кристобале в Доминикане достигло 25 человек, сообщило издание Noticias SIN. Пожар и взрыв баллона с пропаном произошли 15 августа в Сан-Кристобале в помещениях, где производят пластик, а также на фабрике матрасов. Ранее сообщалось о 12 погибших и 65 раненых. В результате ЧП полностью разрушены три здания, свыше 140 человек остались без крова. "Согласно информации Национальной системы здравоохранения (SNS), число обнаруженных тел и тех, кто скончался в больницах, достигло 25", – цитирует СМИ слова замдиректора службы гражданской защиты Доминиканы Дельфина Гомеса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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