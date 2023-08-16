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Взрыв на предприятии в Доминикане: число жертв достигло 25
Взрыв на предприятии в Доминикане: число жертв достигло 25
В результате происшествия полностью разрушены три здания 16.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-16T22:22+0400
2023-08-16T22:22+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Количество погибших в результате пожара и взрыва в Сан-Кристобале в Доминикане достигло 25 человек, сообщило издание Noticias SIN. Пожар и взрыв баллона с пропаном произошли 15 августа в Сан-Кристобале в помещениях, где производят пластик, а также на фабрике матрасов. Ранее сообщалось о 12 погибших и 65 раненых. В результате ЧП полностью разрушены три здания, свыше 140 человек остались без крова. "Согласно информации Национальной системы здравоохранения (SNS), число обнаруженных тел и тех, кто скончался в больницах, достигло 25", – цитирует СМИ слова замдиректора службы гражданской защиты Доминиканы Дельфина Гомеса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, в мире, новости, взрыв, пожар
происшествия, в мире, новости, взрыв, пожар
Взрыв на предприятии в Доминикане: число жертв достигло 25
22:22 16.08.2023 (обновлено: 22:45 16.08.2023)
В результате происшествия полностью разрушены три здания
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Количество погибших в результате пожара и взрыва в Сан-Кристобале в Доминикане достигло 25 человек, сообщило издание Noticias SIN.
Пожар и взрыв баллона с пропаном произошли 15 августа в Сан-Кристобале в помещениях, где производят пластик, а также на фабрике матрасов. Ранее сообщалось о 12 погибших и 65 раненых. В результате ЧП полностью разрушены три здания, свыше 140 человек остались без крова.
"Согласно информации Национальной системы здравоохранения (SNS), число обнаруженных тел и тех, кто скончался в больницах, достигло 25", – цитирует СМИ слова замдиректора службы гражданской защиты Доминиканы Дельфина Гомеса.