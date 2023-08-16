https://sputnik-georgia.ru/20230816/zhitel-gruzii-poluchil-pyat-let-tyurmy-za-strelbu-po-zdaniyu-merii-lentekhi-281262525.html

Житель Грузии получил пять лет тюрьмы за стрельбу по зданию мэрии Лентехи

Житель Грузии получил пять лет тюрьмы за стрельбу по зданию мэрии Лентехи

Мужчину признали виновным в нападении на служебное здание и представителей власти 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T07:32+0400

2023-08-16T07:32+0400

2023-08-16T07:32+0400

грузия

происшествия

новости

кутаисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Кутаисский городской суд приговорил жителя Грузии к пяти годам лишения свободы за нападение на здание мэрии Лентехи. На суде удалось доказать, что мужчина пришел к зданию мэрии в Лентехи и выстрелил по направлению приемных и рабочих комнат здания, из-за чего в здании возник пожар и уничтожил имущество мэрии. Мужчину признали виновным в нападении на служебное здание, представителей власти и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, происшествия, новости, кутаисский городской суд