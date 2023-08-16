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Житель Грузии получил пять лет тюрьмы за стрельбу по зданию мэрии Лентехи
Житель Грузии получил пять лет тюрьмы за стрельбу по зданию мэрии Лентехи
Мужчину признали виновным в нападении на служебное здание и представителей власти 16.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-16T07:32+0400
2023-08-16T07:32+0400
2023-08-16T07:32+0400
грузия
происшествия
новости
кутаисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Кутаисский городской суд приговорил жителя Грузии к пяти годам лишения свободы за нападение на здание мэрии Лентехи. На суде удалось доказать, что мужчина пришел к зданию мэрии в Лентехи и выстрелил по направлению приемных и рабочих комнат здания, из-за чего в здании возник пожар и уничтожил имущество мэрии. Мужчину признали виновным в нападении на служебное здание, представителей власти и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, кутаисский городской суд
грузия, происшествия, новости, кутаисский городской суд
Житель Грузии получил пять лет тюрьмы за стрельбу по зданию мэрии Лентехи
Мужчину признали виновным в нападении на служебное здание и представителей власти
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Кутаисский городской суд приговорил жителя Грузии к пяти годам лишения свободы за нападение на здание мэрии Лентехи.
На суде удалось доказать, что мужчина пришел к зданию мэрии в Лентехи и выстрелил по направлению приемных и рабочих комнат здания, из-за чего в здании возник пожар и уничтожил имущество мэрии.
Мужчину признали виновным в нападении на служебное здание, представителей власти и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.