https://sputnik-georgia.ru/20230818/281469613.html

Из злодеев в неудачники: Штаты объясняют миру, что Китай слаб

Из злодеев в неудачники: Штаты объясняют миру, что Китай слаб

Это действительно грандиозное умение Запада создавать на любые темы страшненькие информационные фантомы, не имеющие никакого отношения к реальности 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T11:54+0400

2023-08-18T11:54+0400

2023-08-18T12:03+0400

в мире

аналитика

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китай

сша

пекин

майкл пенс

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fitch ratings

обострение ситуации вокруг украины

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Драка началась серьезная: две ведущие мировые державы обвиняют друг друга в том, что они завалят мировую экономику, пишет колумнист РИА Новости.Из последних событий - реплика в "Жэньминь жибао" насчет того, кто тут "тикающая бомба". "Бомбой замедленного действия", напомним, на прошлой неделе обозвал Китай президент США Джо Байден.Пекинское издание напоминает: вот на днях международное агентство Fitch Ratings понизило рейтинг госдолга США с высшего, ААА, до АА+ под протестующий вой из Белого дома. Это известный факт. Однако менее известны объяснения агентства: перед нами реакция не на недавние американские скандалы насчет очередного повышения потолка долга, а на "постоянное ухудшение стандартов госуправления на протяжении последних 20 лет". Речь тут только о финансах, так ведь еще можно поговорить о многом. В числе прочего о том, как эта "бомба" может подорвать - и уже подрывает - всю мировую экономику. Вот китайцы об этом и говорят - и будут это дело продолжать.Мировая экономика уже точно завершила эпоху всеобщей торговли по единым правилам сотрудничества и прочего доброго и расслабленного глобализма. Что и видно по антикитайской пропаганде США, которая вдобавок вдруг резко поменяла музыку.Вспомним, как тональность этой пропаганде задал трамповский вице-президент Майкл Пенс в октябре 2018 года, когда его речь в Институте Хадсона оказалась полностью посвящена Китаю. Вертолетная динамика России – приговор ВСУ и НАТО>>Тогда Пекин был обвинен во вмешательстве во внутриамериканские дела, агрессивной политике в Азии, репрессиях в самом Китае и так далее и тому подобное. Самым шокирующим в той речи было монументальное нагромождение вранья, очевидного для любого, кто хоть как-то разбирался в китайских делах, - и Пенсу не было стыдно. Так началась та прежняя американо-китайская конфронтация.Сегодня она только усиливается, но краткие реплики Байдена на эту тему полностью поменяли идеологию натиска США, точнее, вывернули прежнюю идеологию наизнанку. Раньше речь шла о том, что Китай слишком сильный и это угроза. Теперь - что он слишком слабый и это угроза. И опять налицо нагромождение вранья. Какой подход более подлый - вопрос вкуса.Что касается вранья, то краткость, сестра таланта Байдена, оставляет громадное поле деятельности для целой армии пропагандистов, каждый из которых врет в соответствии с масштабами своей наглости. Да, это уже происходит: тезис "Китай слаб" прочно взят на вооружение. Для откровенных дебилов припасены личности в основном из китайских эмигрантов, например, 74-летний Элмер Юань из Гонконга с выписанным ордером на его арест на родине. Он представляет довольно типичную "школу мысли": Пекин все врет. Национальный долг его - по "личным оценкам Юаня" - вдвое больше, чем заявляется, а именно 6 трлн долларов. Стоп, это не о США речь? А, нет, там долг почти 33 трлн - и кто тут тикающая бомба? Еще откровения от Юаня: население Китая - не 1,4 млрд, а меньше миллиарда, ВВП составляет лишь 40% от того, что все думают. "Дурь полная": санкции Запада помогли России обогнать Германию>>В общем, Китай обрушится в любой момент.Для умных же есть более цивилизованный и знакомый нам метод. Публиковать и обсуждать только ту реальную статистику из Китая, где что-то плохо или слегка снижается. Прочие факты как бы игнорировать. Создать нужный информационный фон из тысяч таких публикаций.Теперь еще об одной серьезной разнице между пропагандой "прежде" и "сейчас". Выступление Пенса было рассчитано скорее на американскую публику: проснись, Америка, враг силен и огромен, его экономика обогнала нашу. Нынешнее байденовское пиршество пессимизма держит прицел на Глобальный Юг и уже во вторую очередь на союзников США: вот таков ваш главный экономический партнер, держитесь от него подальше. Кстати, Россия ведь тоже аудитория для этой тупой обработки мозгов - и не последняя по важности.Это действительно грандиозное умение Запада создавать на любые темы страшненькие информационные фантомы, не имеющие никакого отношения к реальности, - оружие серьезное. Что ж, тем лучше. Всем нам давно пора учиться с этим оружием справляться - и, например, выставлять его обломки на наших площадках, как это только что произошло с битой натовской техникой с Украины.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

китай

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Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23168/52/231685296_189:0:751:561_100x100_80_0_0_fb0c94a1b7d3bc82ea3b3d2cb31d9ba6.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23168/52/231685296_189:0:751:561_100x100_80_0_0_fb0c94a1b7d3bc82ea3b3d2cb31d9ba6.jpg

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в мире, аналитика, колумнисты, китай, сша, пекин, майкл пенс, джо байден, fitch ratings, обострение ситуации вокруг украины