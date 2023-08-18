https://sputnik-georgia.ru/20230818/avgustovskiy-festival-proydet-v-tbilisskom-parke-deda-ena-281478022.html

Августовский фестиваль пройдет в тбилисском парке Деда Эна

Августовский фестиваль пройдет в тбилисском парке Деда Эна

Гости фестивале смогут выбрать себе книги, попробовать вкусные закуски 18.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Фестиваль Agvisto fest приглашает всех жителей и гостей Тбилиси, которые проводят последний месяц лета в столице, 19 августа в парк Деда Эна. Организаторы обещают множество развлечений, среди которых гадание на печенье с предсказаниями, множество подарков, сюрпризов и развлекательных соревнований. Помимо этого гости фестивале смогут выбрать себе книги, попробовать вкусные закуски и другое. Начало в 18:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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