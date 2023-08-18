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Августовский фестиваль пройдет в тбилисском парке Деда Эна
Августовский фестиваль пройдет в тбилисском парке Деда Эна
Гости фестивале смогут выбрать себе книги, попробовать вкусные закуски 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T17:34+0400
2023-08-18T17:34+0400
2023-08-18T17:37+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Фестиваль Agvisto fest приглашает всех жителей и гостей Тбилиси, которые проводят последний месяц лета в столице, 19 августа в парк Деда Эна. Организаторы обещают множество развлечений, среди которых гадание на печенье с предсказаниями, множество подарков, сюрпризов и развлекательных соревнований. Помимо этого гости фестивале смогут выбрать себе книги, попробовать вкусные закуски и другое. Начало в 18:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, тбилиси, общество, фестиваль
Августовский фестиваль пройдет в тбилисском парке Деда Эна
17:34 18.08.2023 (обновлено: 17:37 18.08.2023)
Гости фестивале смогут выбрать себе книги, попробовать вкусные закуски
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Фестиваль Agvisto fest приглашает всех жителей и гостей Тбилиси, которые проводят последний месяц лета в столице, 19 августа в парк Деда Эна.
Организаторы обещают множество развлечений, среди которых гадание на печенье с предсказаниями, множество подарков, сюрпризов и развлекательных соревнований.
Помимо этого гости фестивале смогут выбрать себе книги, попробовать вкусные закуски и другое.