https://sputnik-georgia.ru/20230818/bezrabotnykh-v-gruzii-stalo-menshe--dannye-za-ii-kvartal-2023-goda-281472689.html

Безработных в Грузии стало меньше – данные за II квартал 2023 года

Безработных в Грузии стало меньше – данные за II квартал 2023 года

Безработных в Грузии больше среди мужчин – 17,7% 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T14:07+0400

2023-08-18T14:07+0400

2023-08-18T14:09+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Количество безработных во втором квартале 2023 года сократилось на 14,6 тысячи человек, то есть на 5,2%, по сравнению с данными аналогичного периода 2022 года, и составило 266,9 тысячи, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Уровень безработицы во втором квартале 2023 года составил 16,7%, то есть опустился на 1,4 процентных пункта по сравнению с тем же периодом 2022 года. Во втором квартале 2023 года этот показатель был на уровне 18%.При этом безработица уменьшилась только в населенных пунктах городского типа. В городах уровень безработицы сократился на 2,5 процентных пункта, а в селах – вырос на 0,2. Тем не менее, уровень безработицы в городах выше, чем в селах – 17,7% к 15,3% Традиционно безработных больше среди мужчин – 18,5%. Среди женщин уровень безработицы составил 14,5%. Между тем, если сравнивать данные второго квартала 2023 года и 2022 года, показатель безработицы среди женщин сократился на 0,5 процентных пункта, а среди мужчин – на 2%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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