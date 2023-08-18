https://sputnik-georgia.ru/20230818/chto-vliyaet-na-rost-zanyatosti-v-gruzii--mnenie-zamministra-281480391.html

Что влияет на рост занятости в Грузии – мнение замминистра

Что влияет на рост занятости в Грузии – мнение замминистра

Согласно данным второго квартала, численность занятых находится на историческом максимуме, заявил замминистра 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T19:58+0400

2023-08-18T19:58+0400

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экономика

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статистика

безработица

министерство экономики и устойчивого развития грузии

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Высокий экономический рост Грузии положительно сказывается на текущих тенденциях рынка труда – по данным второго квартала, численность занятых находится на историческом максимуме, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Число нанятых работников во втором квартале в Грузии выросло на 48,7 тысячи человек (5,6%) по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составило 916,7 тысячи человек. Число самозанятых выросло на 9 тысяч (2,2%) и составило 410,2 тысячи. По его словам, основываясь на итоги шести месяцев текущего года, средний экономический рост Грузии составляет 7,6%, что является одним из самых высоких показателей в масштабах всего региона, а также по сравнению со странами Европы. Также, как заявил Цинцадзе, по итогам второго квартала уровень безработицы снижен до минимума. "Следует подчеркнуть, что сокращение безработицы и увеличение занятости фиксируются параллельно с ростом рабочей силы, что в целом свидетельствует о здоровых тенденциях и структурных улучшениях на рынке труда", – отметил замминистра экономики. Количество безработных во втором квартале 2023 года сократилось на 14,6 тысячи человек, то есть на 5,2%, по сравнению с данными аналогичного периода 2022 года, и составило 266,9 тысячи. Уровень безработицы во втором квартале 2023 года составил 16,7%, то есть опустился на 1,4 процентных пункта по сравнению с тем же периодом 2022 года. Во втором квартале 2023 года этот показатель был на уровне 18%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, статистика, безработица, министерство экономики и устойчивого развития грузии