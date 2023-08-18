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Дешево и сердито: как добраться до Черного моря за 10 лари – фото

Дешево и сердито: как добраться до Черного моря за 10 лари – фото

Трудно поверить, но до Черного моря из Тбилиси можно добраться всего за 10 лари. И повезет вас такой поезд, который курсирует между Озургети и столицей Грузии 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T10:00+0400

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Да, 10 лари – это не вымысел, а вполне реальная цена за билет. И купить такие билеты на поезд Тбилиси-Озургети можно через Интернет или в кассах вокзала. Билеты лучше покупать заранее, за несколько дней до отправления поезда.

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