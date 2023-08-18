Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230818/deshevo-i-serdito-kak-dobratsya-do-chernogo-morya-za-10-lari--foto-281459187.html
Дешево и сердито: как добраться до Черного моря за 10 лари – фото
Дешево и сердито: как добраться до Черного моря за 10 лари – фото
Трудно поверить, но до Черного моря из Тбилиси можно добраться всего за 10 лари. И повезет вас такой поезд, который курсирует между Озургети и столицей Грузии 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T10:00+0400
2023-08-18T10:00+0400
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
грузинская железная дорога
черное море
туризм в грузии
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281451410_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_4d325dc591d6156ab32a9fe722f6b519.jpg
Да, 10 лари – это не вымысел, а вполне реальная цена за билет. И купить такие билеты на поезд Тбилиси-Озургети можно через Интернет или в кассах вокзала. Билеты лучше покупать заранее, за несколько дней до отправления поезда.
черное море
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281451410_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_29a586ba983aa2b336f32fcc98e094d0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, грузинская железная дорога, черное море, туризм в грузии, туризм, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, грузинская железная дорога, черное море, туризм в грузии, туризм, фото

Дешево и сердито: как добраться до Черного моря за 10 лари – фото

10:00 18.08.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
Трудно поверить, но до Черного моря из Тбилиси можно добраться всего за 10 лари. И повезет вас такой поезд, который курсирует между Озургети и столицей Грузии
Да, 10 лари – это не вымысел, а вполне реальная цена за билет. И купить такие билеты на поезд Тбилиси-Озургети можно через Интернет или в кассах вокзала. Билеты лучше покупать заранее, за несколько дней до отправления поезда.
© photo: Sputnik / Stringer

Поездка на поезде Зестафони-Тбилиси стоит всего 10 лари.

Поездка на поезде Зестафони-Тбилиси стоит всего 10 лари. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Поездка на поезде Зестафони-Тбилиси стоит всего 10 лари.

© photo: Sputnik / Stringer

Этот поезд, следуя из Тбилиси, проезжает черноморский курорт Уреки.

Этот поезд, следуя из Тбилиси, проезжает черноморский курорт Уреки. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Этот поезд, следуя из Тбилиси, проезжает черноморский курорт Уреки.

© photo: Sputnik / Stringer

Время в пути – всего около семи часов.

Время в пути – всего около семи часов. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Время в пути – всего около семи часов.

© photo: Sputnik / Stringer

Хоть внешне поезд новым не выглядит, внутри все обновлено. Удобные сиденья, все чисто.

Хоть внешне поезд новым не выглядит, внутри все обновлено. Удобные сиденья, все чисто. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Хоть внешне поезд новым не выглядит, внутри все обновлено. Удобные сиденья, все чисто.

© photo: Sputnik / Stringer

В салоне поезда установлены даже мониторы, но не подключены.

В салоне поезда установлены даже мониторы, но не подключены. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

В салоне поезда установлены даже мониторы, но не подключены.

© photo: Sputnik / Stringer

Есть и дополнительное верхнее освещение, но так как в Уреки и обратно в Тбилиси поезд следует в дневное время, свет не нужен.

Есть и дополнительное верхнее освещение, но так как в Уреки и обратно в Тбилиси поезд следует в дневное время, свет не нужен. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Есть и дополнительное верхнее освещение, но так как в Уреки и обратно в Тбилиси поезд следует в дневное время, свет не нужен.

© photo: Sputnik / Stringer

Вай-фая в поезде тоже нет. Но если есть мобильный Интернет, то им можно пользоваться на протяжении всего пути без помех.

Вай-фая в поезде тоже нет. Но если есть мобильный Интернет, то им можно пользоваться на протяжении всего пути без помех. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Вай-фая в поезде тоже нет. Но если есть мобильный Интернет, то им можно пользоваться на протяжении всего пути без помех.

© photo: Sputnik / Stringer

Проводники в поезде следят за порядком, а также предупреждают пассажиров перед отправкой состава с перрона.

Проводники в поезде следят за порядком, а также предупреждают пассажиров перед отправкой состава с перрона. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Проводники в поезде следят за порядком, а также предупреждают пассажиров перед отправкой состава с перрона.

© photo: Sputnik / Stringer

По дороге в Уреки или обратно в Тбилиси поезд делает множество остановок на всех станциях.

По дороге в Уреки или обратно в Тбилиси поезд делает множество остановок на всех станциях. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

По дороге в Уреки или обратно в Тбилиси поезд делает множество остановок на всех станциях.

© photo: Sputnik / Stringer

По дороге садятся новые пассажиры, а прежние выходят на перрон, так как внутри поезда днем жарко, кондиционирование там отключено.

По дороге садятся новые пассажиры, а прежние выходят на перрон, так как внутри поезда днем жарко, кондиционирование там отключено. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

По дороге садятся новые пассажиры, а прежние выходят на перрон, так как внутри поезда днем жарко, кондиционирование там отключено.

© photo: Sputnik / Stringer

Как правило, в последние дни на такие поезда билетов в летний сезон не бывает, надо покупать их заранее, хотя бы за несколько дней.

Как правило, в последние дни на такие поезда билетов в летний сезон не бывает, надо покупать их заранее, хотя бы за несколько дней. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Как правило, в последние дни на такие поезда билетов в летний сезон не бывает, надо покупать их заранее, хотя бы за несколько дней.

По дороге из окна поезда можно увидеть впечатляющие пейзажи. Так обычная поездка превращается в увлекательное путешествие.

По дороге из окна поезда можно увидеть впечатляющие пейзажи. Так обычная поездка превращается в увлекательное путешествие. - Sputnik Грузия
12/15

По дороге из окна поезда можно увидеть впечатляющие пейзажи. Так обычная поездка превращается в увлекательное путешествие.

© photo: Sputnik / Stringer

Встречаются и красивые станции. Например, это вокзал в Каспи.

Встречаются и красивые станции. Например, это вокзал в Каспи. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Встречаются и красивые станции. Например, это вокзал в Каспи.

© photo: Sputnik / Stringer

Поезд проезжает и мимо строящегося автобана через Рикотский перевал.

Поезд проезжает и мимо строящегося автобана через Рикотский перевал. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Поезд проезжает и мимо строящегося автобана через Рикотский перевал.

© photo: Sputnik / Stringer

А вот и Уреки, где расположен один из черноморских курортов Грузии с магнитными песками. Здесь на станции дежурят таксисты, так что добраться до поселка можно без проблем. Стоит такая поездка также, как и билет на поезд.

А вот и Уреки, где расположен один из черноморских курортов Грузии с магнитными песками. Здесь на станции дежурят таксисты, так что добраться до поселка можно без проблем. Стоит такая поездка также, как и билет на поезд. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

А вот и Уреки, где расположен один из черноморских курортов Грузии с магнитными песками. Здесь на станции дежурят таксисты, так что добраться до поселка можно без проблем. Стоит такая поездка также, как и билет на поезд.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0