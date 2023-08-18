Дешево и сердито: как добраться до Черного моря за 10 лари – фото
Поездка на поезде Зестафони-Тбилиси стоит всего 10 лари.
Поездка на поезде Зестафони-Тбилиси стоит всего 10 лари.
Этот поезд, следуя из Тбилиси, проезжает черноморский курорт Уреки.
Этот поезд, следуя из Тбилиси, проезжает черноморский курорт Уреки.
Время в пути – всего около семи часов.
Время в пути – всего около семи часов.
Хоть внешне поезд новым не выглядит, внутри все обновлено. Удобные сиденья, все чисто.
Хоть внешне поезд новым не выглядит, внутри все обновлено. Удобные сиденья, все чисто.
В салоне поезда установлены даже мониторы, но не подключены.
В салоне поезда установлены даже мониторы, но не подключены.
Есть и дополнительное верхнее освещение, но так как в Уреки и обратно в Тбилиси поезд следует в дневное время, свет не нужен.
Есть и дополнительное верхнее освещение, но так как в Уреки и обратно в Тбилиси поезд следует в дневное время, свет не нужен.
Вай-фая в поезде тоже нет. Но если есть мобильный Интернет, то им можно пользоваться на протяжении всего пути без помех.
Вай-фая в поезде тоже нет. Но если есть мобильный Интернет, то им можно пользоваться на протяжении всего пути без помех.
Проводники в поезде следят за порядком, а также предупреждают пассажиров перед отправкой состава с перрона.
Проводники в поезде следят за порядком, а также предупреждают пассажиров перед отправкой состава с перрона.
По дороге в Уреки или обратно в Тбилиси поезд делает множество остановок на всех станциях.
По дороге в Уреки или обратно в Тбилиси поезд делает множество остановок на всех станциях.
По дороге садятся новые пассажиры, а прежние выходят на перрон, так как внутри поезда днем жарко, кондиционирование там отключено.
По дороге садятся новые пассажиры, а прежние выходят на перрон, так как внутри поезда днем жарко, кондиционирование там отключено.
Как правило, в последние дни на такие поезда билетов в летний сезон не бывает, надо покупать их заранее, хотя бы за несколько дней.
Как правило, в последние дни на такие поезда билетов в летний сезон не бывает, надо покупать их заранее, хотя бы за несколько дней.
По дороге из окна поезда можно увидеть впечатляющие пейзажи. Так обычная поездка превращается в увлекательное путешествие.
По дороге из окна поезда можно увидеть впечатляющие пейзажи. Так обычная поездка превращается в увлекательное путешествие.
Встречаются и красивые станции. Например, это вокзал в Каспи.
Встречаются и красивые станции. Например, это вокзал в Каспи.
Поезд проезжает и мимо строящегося автобана через Рикотский перевал.
Поезд проезжает и мимо строящегося автобана через Рикотский перевал.
А вот и Уреки, где расположен один из черноморских курортов Грузии с магнитными песками. Здесь на станции дежурят таксисты, так что добраться до поселка можно без проблем. Стоит такая поездка также, как и билет на поезд.
А вот и Уреки, где расположен один из черноморских курортов Грузии с магнитными песками. Здесь на станции дежурят таксисты, так что добраться до поселка можно без проблем. Стоит такая поездка также, как и билет на поезд.