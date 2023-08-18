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ДТП в Имерети – дистрибьюторская машина врезалась в пассажирский микроавтобус
ДТП в Имерети – дистрибьюторская машина врезалась в пассажирский микроавтобус
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T15:17+0400
2023-08-18T15:17+0400
2023-08-18T15:39+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Водитель дистрибьюторской машины врезался в легковой автомобиль в Хоби, не справился с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом, ехавшим в направлении Зугдиди-Сенаки (Самегрело - Земо Сванети), сообщает телекомпания "Рустави 2". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек. Министерство внутренних дел Грузии начало следствие по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". Наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, имерети, дтп
грузия, новости, происшествия, имерети, дтп
ДТП в Имерети – дистрибьюторская машина врезалась в пассажирский микроавтобус
15:17 18.08.2023 (обновлено: 15:39 18.08.2023)
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Водитель дистрибьюторской машины врезался в легковой автомобиль в Хоби, не справился с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом, ехавшим в направлении Зугдиди-Сенаки (Самегрело - Земо Сванети), сообщает телекомпания "Рустави 2".
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек.
Министерство внутренних дел Грузии начало следствие по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". Наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.