Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230818/dtp-v-imereti--distribyutorskaya-mashina-vrezalas-v-passazhirskiy-mikroavtobus-281475423.html
ДТП в Имерети – дистрибьюторская машина врезалась в пассажирский микроавтобус
ДТП в Имерети – дистрибьюторская машина врезалась в пассажирский микроавтобус
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T15:17+0400
2023-08-18T15:39+0400
грузия
новости
происшествия
имерети
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264696155_0:445:2848:2047_1920x0_80_0_0_7c133ba0ab3ebaf7e737df1afe01e5c9.jpg
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Водитель дистрибьюторской машины врезался в легковой автомобиль в Хоби, не справился с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом, ехавшим в направлении Зугдиди-Сенаки (Самегрело - Земо Сванети), сообщает телекомпания "Рустави 2". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек. Министерство внутренних дел Грузии начало следствие по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". Наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264696155_271:290:2614:2047_1920x0_80_0_0_b756ec2e421425f3cd658260b5d4f871.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, происшествия, имерети, дтп
грузия, новости, происшествия, имерети, дтп

ДТП в Имерети – дистрибьюторская машина врезалась в пассажирский микроавтобус

15:17 18.08.2023 (обновлено: 15:39 18.08.2023)
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112 едет по вызову
Скорая помощь 112 едет по вызову - Sputnik Грузия, 1920, 18.08.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Водитель дистрибьюторской машины врезался в легковой автомобиль в Хоби, не справился с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом, ехавшим в направлении Зугдиди-Сенаки (Самегрело - Земо Сванети), сообщает телекомпания "Рустави 2".
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек.
Министерство внутренних дел Грузии начало следствие по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". Наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0