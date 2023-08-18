https://sputnik-georgia.ru/20230818/ekspert-o-mobilizatsii-v-latvii-i-podgotovke-polshi-k-nastupleniyu-na-belarus-281467050.html

Эксперт о мобилизации в Латвии и подготовке Польши к наступлению на Беларусь

Эксперт о мобилизации в Латвии и подготовке Польши к наступлению на Беларусь

Государственная пограничная служба Латвии заявила о срочной мобилизации дополнительных пограничников на охрану восточной границы с Беларусью 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T10:22+0400

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"Я бы назвал это панической атакой" - так действия латвийских властей на границе с Беларусью охарактеризовал белорусский эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко в интервью "Sputnik на русском". Зачем Латвия мобилизует своих пограничников? Почему закрытие КПП на литовско-белорусской границе не имеет никакого смысла? Готовится ли Польша к наступлению на Беларусь? И попытается ли Варшава вернуть "восточные кресы" в Литве?

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мультимедиа, видео, беларусь, латвия, польша, в мире, александр тищенко, видео