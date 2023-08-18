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Эксперт о мобилизации в Латвии и подготовке Польши к наступлению на Беларусь
Эксперт о мобилизации в Латвии и подготовке Польши к наступлению на Беларусь
Государственная пограничная служба Латвии заявила о срочной мобилизации дополнительных пограничников на охрану восточной границы с Беларусью 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T10:22+0400
2023-08-18T10:22+0400
2023-08-18T10:22+0400
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"Я бы назвал это панической атакой" - так действия латвийских властей на границе с Беларусью охарактеризовал белорусский эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко в интервью "Sputnik на русском". Зачем Латвия мобилизует своих пограничников? Почему закрытие КПП на литовско-белорусской границе не имеет никакого смысла? Готовится ли Польша к наступлению на Беларусь? И попытается ли Варшава вернуть "восточные кресы" в Литве?
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мультимедиа, видео, беларусь, латвия, польша, в мире, александр тищенко, видео
мультимедиа, видео, беларусь, латвия, польша, в мире, александр тищенко, видео
Эксперт о мобилизации в Латвии и подготовке Польши к наступлению на Беларусь
Государственная пограничная служба Латвии заявила о срочной мобилизации дополнительных пограничников на охрану восточной границы с Беларусью
"Я бы назвал это панической атакой" - так действия латвийских властей на границе с Беларусью охарактеризовал белорусский эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко в интервью "Sputnik на русском".
Зачем Латвия мобилизует своих пограничников? Почему закрытие КПП на литовско-белорусской границе не имеет никакого смысла? Готовится ли Польша к наступлению на Беларусь? И попытается ли Варшава вернуть "восточные кресы" в Литве?