https://sputnik-georgia.ru/20230818/eto-byl-selevoy-potok---nepogoda-v-poselke-stepantsminda-i-zaklyuchenie-gruzinskikh-geologov-281476906.html

Это был селевой поток – непогода в поселке Степанцминда и заключение грузинских геологов

Это был селевой поток – непогода в поселке Степанцминда и заключение грузинских геологов

Ужа начаты работы по ликвидации последствий непогоды, в том числе на территории, прилегающей к коттеджам Гергети 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T16:08+0400

2023-08-18T16:08+0400

2023-08-18T16:40+0400

грузия

новости

происшествия

степанцминда

казбегский район

национальное агентство окружающей среды

селевой поток

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Геодинамические условия в поселке Степанцминда близ границы с РФ изучили специалисты Национального агентства окружающей среды Грузии и на основе заключения выдадут рекомендацию по реализации защитных мероприятий, говорится в заявлении ведомства. Вышедшая из берегов река создала проблемы жителям поселка Степанцминда и села Гергети в Казбегском районе близ границы с Россией – затоплены дороги и первые этажи домов. В Агентстве окружающей среды подчеркнули, что для того, чтобы избежать осложнений любого типа и способствовать устойчивому функционированию района, вопрос разработки плана по проведению капитальных защитных мероприятий будет рассмотрен вместе с соответствующими ведомствами. Ужа начаты работы по ликвидации последствий непогоды, в том числе на территории, прилегающей к коттеджам Гергети. По словам местной жительницы, дождь был очень сильным, с градом, и не прекращался около 4 часов. Степанцминда – известная климатическая и бальнеологическая курортная местность в Грузии. В переводе с грузинского Степанцминда означает Святой Степан. Поселок в 1921-2007 годы назывался Казбеги. Находится в 165 км к северу от Тбилиси, у подножия горы Казбек, на высоте 1 744 метра над уровнем моря. Церковь Гергети расположена у подножья Казбека на высоте около 2,2 тысячи метров над уровнем моря. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

степанцминда

казбегский район

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грузия, новости, происшествия, степанцминда, казбегский район, национальное агентство окружающей среды, селевой поток