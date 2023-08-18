https://sputnik-georgia.ru/20230818/eto-byl-selevoy-potok---nepogoda-v-poselke-stepantsminda-i-zaklyuchenie-gruzinskikh-geologov-281476906.html
Это был селевой поток – непогода в поселке Степанцминда и заключение грузинских геологов
Это был селевой поток – непогода в поселке Степанцминда и заключение грузинских геологов
Ужа начаты работы по ликвидации последствий непогоды, в том числе на территории, прилегающей к коттеджам Гергети 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T16:08+0400
2023-08-18T16:08+0400
2023-08-18T16:40+0400
грузия
новости
происшествия
степанцминда
казбегский район
национальное агентство окружающей среды
селевой поток
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Геодинамические условия в поселке Степанцминда близ границы с РФ изучили специалисты Национального агентства окружающей среды Грузии и на основе заключения выдадут рекомендацию по реализации защитных мероприятий, говорится в заявлении ведомства. Вышедшая из берегов река создала проблемы жителям поселка Степанцминда и села Гергети в Казбегском районе близ границы с Россией – затоплены дороги и первые этажи домов. В Агентстве окружающей среды подчеркнули, что для того, чтобы избежать осложнений любого типа и способствовать устойчивому функционированию района, вопрос разработки плана по проведению капитальных защитных мероприятий будет рассмотрен вместе с соответствующими ведомствами. Ужа начаты работы по ликвидации последствий непогоды, в том числе на территории, прилегающей к коттеджам Гергети. По словам местной жительницы, дождь был очень сильным, с градом, и не прекращался около 4 часов. Степанцминда – известная климатическая и бальнеологическая курортная местность в Грузии. В переводе с грузинского Степанцминда означает Святой Степан. Поселок в 1921-2007 годы назывался Казбеги. Находится в 165 км к северу от Тбилиси, у подножия горы Казбек, на высоте 1 744 метра над уровнем моря. Церковь Гергети расположена у подножья Казбека на высоте около 2,2 тысячи метров над уровнем моря. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
степанцминда
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грузия, новости, происшествия, степанцминда, казбегский район, национальное агентство окружающей среды, селевой поток
грузия, новости, происшествия, степанцминда, казбегский район, национальное агентство окружающей среды, селевой поток
Это был селевой поток – непогода в поселке Степанцминда и заключение грузинских геологов
16:08 18.08.2023 (обновлено: 16:40 18.08.2023)
Ужа начаты работы по ликвидации последствий непогоды, в том числе на территории, прилегающей к коттеджам Гергети
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Геодинамические условия в поселке Степанцминда близ границы с РФ изучили специалисты Национального агентства окружающей среды Грузии и на основе заключения выдадут рекомендацию по реализации защитных мероприятий, говорится в заявлении ведомства.
Вышедшая из берегов река создала проблемы жителям поселка Степанцминда и села Гергети в Казбегском районе близ границы с Россией – затоплены дороги и первые этажи домов.
"17 августа в восточной части поселка Степанцминда в зоне поймы-русла безымянного оврага прошел селевой поток. Специалисты агентства оперативно подготовят окончательное заключение, которое направят соответствующим ведомствам. На данный момент серьезного инфраструктурного ущерба не наблюдается", – отмечено в заявлении.
В Агентстве окружающей среды подчеркнули, что для того, чтобы избежать осложнений любого типа и способствовать устойчивому функционированию района, вопрос разработки плана по проведению капитальных защитных мероприятий будет рассмотрен вместе с соответствующими ведомствами.
Ужа начаты работы по ликвидации последствий непогоды, в том числе на территории, прилегающей к коттеджам Гергети.
По словам местной жительницы, дождь был очень сильным, с градом, и не прекращался около 4 часов.
Степанцминда – известная климатическая и бальнеологическая курортная местность в Грузии. В переводе с грузинского Степанцминда означает Святой Степан. Поселок в 1921-2007 годы назывался Казбеги. Находится в 165 км к северу от Тбилиси, у подножия горы Казбек, на высоте 1 744 метра над уровнем моря.
Церковь Гергети расположена у подножья Казбека на высоте около 2,2 тысячи метров над уровнем моря.