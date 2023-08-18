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Гоблин про "Луну-25", коррупцию в ВСУ и "железный занавес" вокруг Беларуси
Гоблин про "Луну-25", коррупцию в ВСУ и "железный занавес" вокруг Беларуси
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T15:23+0400
2023-08-18T15:23+0400
2023-08-18T15:23+0400
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В нашем новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском" смотрите: зачем нужно продвигать продукцию российской игровой индустрии на международные рынки? Почему Зеленский уволил всех военкомов на Украине? Зачем нужно выставлять трофейную западную технику перед иностранными посольствами? Почему Зеленского не хотят видеть на саммите G20 в Индии? Чем важна российская миссия на Луну, и зачем Польша, Латвия и Литва возводят "железный занавес" вокруг Беларуси?
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мультимедиа, видео, беларусь, индия, украина, политика, видео
мультимедиа, видео, беларусь, индия, украина, политика, видео
Гоблин про "Луну-25", коррупцию в ВСУ и "железный занавес" вокруг Беларуси
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином"
В нашем новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском" смотрите: зачем нужно продвигать продукцию российской игровой индустрии на международные рынки? Почему Зеленский уволил всех военкомов на Украине? Зачем нужно выставлять трофейную западную технику перед иностранными посольствами? Почему Зеленского не хотят видеть на саммите G20 в Индии? Чем важна российская миссия на Луну, и зачем Польша, Латвия и Литва возводят "железный занавес" вокруг Беларуси?