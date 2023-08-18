Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230818/goblin-pro-lunu-25-korruptsiyu-v-vsu-i-zheleznyy-zanaves-vokrug-belarusi--281475801.html
Гоблин про "Луну-25", коррупцию в ВСУ и "железный занавес" вокруг Беларуси
Гоблин про "Луну-25", коррупцию в ВСУ и "железный занавес" вокруг Беларуси
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T15:23+0400
2023-08-18T15:23+0400
мультимедиа
видео
беларусь
индия
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/12/281475599_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a2e3aae5a12c238001eb35898df5d40d.jpg
В нашем новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском" смотрите: зачем нужно продвигать продукцию российской игровой индустрии на международные рынки? Почему Зеленский уволил всех военкомов на Украине? Зачем нужно выставлять трофейную западную технику перед иностранными посольствами? Почему Зеленского не хотят видеть на саммите G20 в Индии? Чем важна российская миссия на Луну, и зачем Польша, Латвия и Литва возводят "железный занавес" вокруг Беларуси?
беларусь
индия
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/12/281475599_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e63333437fc4b6acd416caec15cc3280.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, видео, беларусь, индия, украина, политика, видео
мультимедиа, видео, беларусь, индия, украина, политика, видео

Гоблин про "Луну-25", коррупцию в ВСУ и "железный занавес" вокруг Беларуси

15:23 18.08.2023
© video: Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином"
В нашем новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском" смотрите: зачем нужно продвигать продукцию российской игровой индустрии на международные рынки? Почему Зеленский уволил всех военкомов на Украине? Зачем нужно выставлять трофейную западную технику перед иностранными посольствами? Почему Зеленского не хотят видеть на саммите G20 в Индии? Чем важна российская миссия на Луну, и зачем Польша, Латвия и Литва возводят "железный занавес" вокруг Беларуси?
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0